Деревня на миллиард: как бизнесмен-энтузиаст превратил захудалое село Вятское в место паломничества туристов

Спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина отправилась в Вятское, чтобы своими глазами увидеть чудеса возрождения российской глубинки. Фото: Оксана ЗУЙКО

Одни называют его чудаком, другие - гением. Сам про себя он говорит: «я - бизнесмен» (не любит слово «меценат»). Бывший математик и сотрудник российской Академии наук Олег Жаров вот уже 15 лет возрождает село Вятское под Ярославлем. За это время он выкупил и отреставрировал 35 исторических зданий, открыл 15 частных музеев, гостиницу, ресторан и кино-концертный зал. Сегодня историко-культурный комплекс «Вятское» - единственный в России частный музей федерального значения. Каждый год сюда приезжают на экскурсии 300 тысяч человек. Спецкор «Комсомолки» Елена Кривякина отправилась в Вятское, чтобы своими глазами увидеть чудеса возрождения российской глубинки.

Изначально Олег Жаров и в мыслях не держал вкладываться в развитие села. Фото: Оксана ЗУЙКО

КУПИЛ ПИВНУЮ И... ЗАКРЫЛ

Попав в центр Вятского, хочется присвистнуть. Дома - будто из киношных декораций. Того и гляди, из-за угла выйдут разодетые купцы, да купчихи. Краска на домах свежая, фасады такой красоты, что закачаешься. Большинство исторических построек - 18-19 веков.

- На том месте, где вы сейчас стоите, раньше была пивная, - рассказали мне местные жители.

Сейчас на этом месте информационный центр для туристов. Напротив, в бывшем здании пожарной части - кино-концертный зал и музей.

- Раньше в здании пожарной части был сельский клуб. Народ внутри пил, танцевал и курил, а перекрытия в здании деревянные, в случае пожара они бы просто рухнули.На второй этаж не пускали, состояние здания было аварийное. О показе фильмов и концертах речи тогда вообще не шло, - рассказывает мне Олег Жаров.

Олег Жаров выкупил здание пожарной части и отреставрировал его. Фото: Оксана ЗУЙКО

Он выкупил здание пожарной части и отреставрировал его.

- Но пивнушка напротив продолжала жить своей жизнью. В нее со всей округи съезжались пьяные на мотоциклах. Кто-то постоянно валялся на земле.Я просил чиновников с этим разобраться, даже до губернатора дошел, но ничего не менялось. Тогда я понял, что есть только одно средство: выкупить эти пивнуху и закрыть. Я заплатил за нее такие деньги, которых она, конечно, не стоила, но проблему решил. Народ побухтел, а потом успокоился, - говорит Жаров.

Изначально Олег Жаров и в мыслях не держал вкладываться в развитие села. Сам он родом из Ярославля. В какой-то момент они с супругой Ларисой просто решили купить загородный дом. Выбор пал на Вятское. От Ярославля всего 30 километров. Места живописные, а само село с интересной историей. Здесь жили рабочие-отходники (каменщики, кровельщики, печники), которых император призвал на строительство Санкт-Петербурга. Набравшись опыта от лучших мировых архитекторов и строителей, рабочие возвращались назад в Вятское и строили в селе дома по образу новой столицы. Да не просто строили, а старались перещеголять друга друга изысканностью. Дома украшали лепниной, а водостоки делали ажурными, такими, что они сами по себе становились произведениями искусства. Сейчас их можно увидеть в музее «Русской предприимчивости» - первом музее, открытом Олегом Жаровым в Вятском еще в 2008-м году.

- Вначале мы с супругой просто занимались реставрацией своего дома (они приобрели бывший особняк купца Галочкина с барельефами львов, - Ред.). В какой-то момент Лариса мне сказала: «а какая была бы красота, если бы село взять, да восстановить». Я вначале на это не отреагировал, а потом будто что-то щелкнуло, глаза открылись, - признается мне Олег Жаров.

Олег Жаров предложил разместить купель под крышей и специально выкупил для этого здание старой кузницы у реки Ухтанка. Фото: Оксана ЗУЙКО

РАЗВАЛЮХА ПО ЦЕНЕ ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

С первой просьбой к бизнесмену (Олег Жаров – владелец группы компаний «Эколлайн», которая строит недвижимость и очистные сооружения для промышленности) обратился батюшка местного храма. Попросил помочь с обустройством крещенской купели. Олег Жаров предложил разместить купель под крышей и специально выкупил для этого здание старой кузницы у реки Ухтанка. Купель освятили.

- В первую же крещенскую ночь окунуться в купели приехали 1000 человек со всей округи. А еще через год - 5 тысяч человеки сюда даже специально прислали наряд полицейских, чтобы следили за порядком, - рассказывает мне Олег Жаров.

Купель освятили. Фото: Оксана ЗУЙКО

После первого удачного опыта Жаров стал одно за другим скупать в селе здания, имеющие историческую ценность. Какие-то из них были в частной собственности, какие-то в муниципальной, а какие-то просто бесхозными. Многие дома были без кровли, с разрушенными перекрытиями. К удивлению бизнесмена, современные жители Вятского тоже отличались исконно русской предприимчивостью. Народ быстро смекнул, что на меценате можно хорошенько заработать. За некоторые дома Жарову приходилось платить тройную цену. Так, одному владельцу дощатого дома взамен была куплена трехкомнатная квартира в престижном районе Ярославля.

Мы стоим на мосту через Ухтанку. Вдоль берега красуется ряд отреставрированных особняков. Общий вид портит лишь одна кирпичная развалюха.

- А ее то почему не прикупили? - спрашиваю я Жарова.

- У владельца этого дома пять дочерей, они риелторы и, видимо, дали «дельный» совет отцу. Он требует, чтобы я каждой из его дочерей купил по квартире в Ярославле, а ему самому - дом в Вятском, вот тогда он и продаст развалюху, - ошарашивает меня вятской простотой Жаров.

Мы стоим на мосту через Ухтанку. Вдоль берега красуется ряд отреставрированных особняков. Общий вид портит лишь одна кирпичная развалюха. Фото: Оксана ЗУЙКО

Вначале бизнесмен занимался реставрацией особняков, рассматривая их, как жилую недвижимость. Позже возникла идея открыть музей.

- К тому моменту у меня уже была коллекция часов и музыкальные шкатулки, но этого было недостаточно для экспозиции. Я начал ездить по блошиным рынкам по всей округе, по частным домам и частным музеям и собирать коллекции. Вначале меня не знали, а потом прошла слава, что ездит тут такой сумасшедший, и мне пытались втюхать все подряд, оставалось лишь грамотно выбирать. А, например, резные водостоки я просто подбирал у домов, они бесхозные валялись, - рассказывает Олег Жаров.

Храм в Вятском Фото: Оксана ЗУЙКО

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Постепенно к бизнесмену потянулись местные жители. Учительница и краевед Нина Мальцева (сейчас она возглавляет историко-культурный комплекс) рассказала Жарову множество прелюбопытных историй, которые потом легли в основу экскурсий по Вятскому. Активное участие в развитии музеев Вятского принимала известный искусствовед, бывший директор Ярославского музея-заповедника Елена Анкудинова.

- Однажды звонит мой товарищ из Москвы, говорит: «я в книжном магазине нахожусь и увидел Евангелие из вашего Вятского храма». Я говорю: покупай, каких бы денег ни стоило. Купили. Золотой оклад я отреставрировал, он закопченный был.Батюшка местный пришел в восторг. Я сказал, что хочу подарить Евангелие храму, но батюшка сказал: «ты лучше себе оставь, а я тебе в музей еще и свои книги церковные передам, у тебя микроклимат правильный». Так и появился музей возвращенной святыни, - рассказывает мне Олег Жаров.

музей возвращенной святыни Фото: Оксана ЗУЙКО

А еще в Вятском работают музыкальный музей «Звуки времени», музей «Банька по-черному», политехнический, музей кухонной машинерии, музей «Вятского торгующего крестьянина. Всего в музеях Вятского свыше 30 тысяч различных экспонатов. Более тысячи из них зарегистрированы в музейном фонде России.

Каждое утро Олег Жаров начинает с того, что отправляется в музей, где представлена его коллекция часов - всего более 300 экземпляров. Часы бизнесмен собирает 25 лет. Самый старинный экземпляр – Европа, 17 век.

музей возвращенной святыни Фото: Оксана ЗУЙКО

- Я часы всегда сам завожу. Иногда в 5-6 утра прихожу, иногда в 7. Я вроде как часы завожу, а на самом деле себя завожу, это такая медитация. Уделяю этому каждый день минут по 40, а по выходным 3-4 часа: часы нужно подстроить, смазать. Меня этим мой дядя «заразил» - коллекционер и реставратор часов, - рассказывает Жаров.

Кстати, в гостиной музея туристы могут заказать чаепитие и наслаждаться тиканьем и боем часов. Есть в этом действительно что-то медитативное.

Вятское стало первым поселением, которое вошло в Ассоциацию самых красивых деревень России.На сегодняшний день бизнесмен вложил в развитие села уже более миллиарда рублей. По его словам, изначально на такую сумму не рассчитывал.

Каждое утро Олег Жаров начинает с того, что отправляется в музей, где представлена его коллекция часов - всего более 300 экземпляров. Фото: Оксана ЗУЙКО

- А отбить эти деньги в принципе возможно? - интересуюсь я.

- Конечно, нет. Хорошо уже то, что сейчас историко-культурный комплекс находится на самообеспечении. Того, что мы зарабатываем, хватает на налоги, зарплату сотрудников и коммунальные платежи, - говорит Олег Жаров.

В комплексе работает 100 местных жителей, а всего их в Вятском тысяча. Музейными экскурсоводами стали бывшие учителя, бухгалтеры, кассиры, пожарные - все прошли обучение. А еще в музейном комплексе подрабатывают школьники с 7 класса. Для них это возможность иметь свою копеечку и пообщаться с интересными людьми, которых раньше они видели только по телевизору. Именно через детей, по словам Олега Жарова, он и нашел путь к сердцам местных жителей.

- Дети домой приходят, рассказывают, с кем общались. И им стыдно, если папа или мама пьяные пройдут по деревне. С бабушками я много «работаю», они тоже имеют огромное влияние. Каждое воскресенье хожу в храм, помогаю ему (на деньги Жарова храм отреставрировали, - Ред,). Когда ко мне обращаются, не отказываю ни в одной просьбе. Но могу и пристыдить: если пьянице лень встать, я в глаза скажу: «может, пойдешь и забор покрасишь, матери поможешь?».А еще местные приходят ко мне советоваться: в какой цвет крышу покрасить или забор, чтобы облик села был единым, - говорит Жаров.

По его словам, вместе с развитием села стала меняться и психология местных жителей. Начинали с самого простого: не мусорить по углам. Жаров установил в селе финские мусорные баки (вкопанные в землю). И хоть не сразу, но люди привыкли ими пользоваться.

Храм в Вятском Фото: Оксана ЗУЙКО

- Я убедился, что красота спасет мир. Сейчас ни одна бабушка не выйдет из дома, чтобы не подкрасить губы или платочек нарядный не надеть - «ну как же, люди увидят!», - рассказывает мне бизнесмен.

- Он молодец, мы его уважаем. Он сколько работы людям дал, - делится со мной смотрительница Храма воскресения господня.

У Олега Жарова традиция - каждый год к своему дню рождения (29 декабря) он открывает в селе новый музей.

- Это для меня как подведение итогов года, - поясняет бизнесмен.

По его словам, у него уже готово помещение и коллекция для нового музея, но что это будет за музей, не признается.

В планах у Олега Жарова - строительство еще одного гостиничного комплекса со СПА с номерным фондом в три раза больше, чем сейчас. Запустить его хотят через три года.

Восемь лет назад в Вятское впервые приехала оперная певица Любовь Казарновская. Фото: Оксана ЗУЙКО

«ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ КАЗАРНОВСКАЯ»

В Вятское то и дело приезжают знаменитости. Здесь устраиваются различные творческие вечера, а также пленэры: в село приезжают художники, две недели живут на всем готовом и... творят. Условие: перед отъездом они должны оставить по одной своей работе. Сейчас картин собралось уже более 200, они украшают музеи и гостиницу Вятского.

Актер и телеведущий Александр Олешко передал комплексу «Вятское» свою цирковую коллекцию. В ней можно увидеть вещи, принадлежавшие семье Дуровых и Запашных, а также личные вещи Юрия Никулина, Олега Попова, цирковые костюмы и редкие плакаты. А еще Олешко привез в Вятское 180 фигурок Дедов Морозов и 111 Снегурочек. Артист собирает их с детства. Коллекция действительно уникальная. Так, благодаря Олешко в Вятском появились еще два необычных музея.

Восемь лет назад в Вятское впервые приехала оперная певица Любовь Казарновская. Через пару лет вместе с мужем Робертом они построили в селе собственный дом. В Вятском Казарновскую любят: «О, Любочка идет! Здравствуй, Любочка», - приветствуют ее старушки.

Казарновская входит в ресторан «Некрасов», где я ее жду: веселая, летящая, моментально к себе располагающая. Протягивает руку.

- В Вятское мы приезжаем раз в месяц обязательно, хотя бы на несколько дней. Я очень рада, что мы здесь. Мы создали здесь по сути творческую лабораторию - общение, музеи, семейная атмосфера. Вятское - беспрецедентный случай. Это теперь самое творческое село России, - говорит мне Любовь Казарновская.

В Вятском Казарновская проводит фестиваль «Провинция - душа России», а также занятия с молодыми исполнителями. Периодически Казарновская сама дает в Вятском концерты. У нее на участке есть даже небольшой концертный зал.

- А туристы вас не одолевают?

- Был случай, я только вышла из душа и вдруг слышу голоса у меня в прихожей. Я кричу: «Роберт, это ты?». А мне отвечают: «Нет, это мы - туристы!». Я говорю: «Вы что?! Вы пришли на частную территорию!». А они: «Мы ничего плохого не хотим, мы вас увидеть хотим, можно мы у вас тут погуляем?». Я им говорю: буду писать на входе «Осторожно, злая Казарновская!», - смеется Любовь Юрьевна.

А еще Казарновская помогает составлять меню для ресторана «Некрасов» (это отдельная достопримечательность Вятского). Вместе с шеф-поваром ресторана Мариной Червяковой они раздобыли книгу «Сакральная кухня северных славян» и начали черпать из нее идеи.

Любовь Казарновская с мужем Робертом и Олегом Жаровым Фото: Оксана ЗУЙКО

- Мы стали применять в блюдах дикие травы и растения, которые использовали наши предки: сныть, крапиву, клевер, одуванчики, черемуху. Всего этого тут - ешь не хочу. Добавляем в салаты и супы, - рассказывает Казарновская. Сама она мясо не ест и увлекается здоровым питанием.

Большинство блюд в ресторане готовятся по старинным русским рецептам. Здесь можно попробовать пельмени с мясом гуся или треской и соленым огурцом, моченую бруснику и моченую репу, ну и конечно, всевозможные разносолы.

- На кусочек моченой репы кладем немного хрена, а теперь прижимаете это к верхнему небу, там у нас особые рецепторы. Этот вкус вы не забудете никогда! - учит меня Марина Червякова.

Музей часов в Вятском Фото: Оксана ЗУЙКО

Вкус действительно необыкновенный.На десерт в ресторане подают штрудель с тыквой, курагой и яблоком. Рецепт привезла Любовь Казарновская из Зальцбурга. Говорят, что по этому рецепту делала штрудель жена Моцарта Констанция.

Кстати, даже в ресторане есть свой музейный экспонат - рояль Steinway & Sons, на котором играл Сергей Рахманинов.

- До 1915 года этот рояль стоял в замке Понизовкина (ярославский купец, - Ред.) в 15-ти километрах отсюда. Несколько лет назад звонит мне директор департамента культуры Ярославской области: «нам в музучилище по президентской программе новые инструменты прислали, а у нас наверху стоит рояль, на котором Рахманинов играл, новые инструменты хранить негде. Если рояль не заберете, его придется выкинуть!». Ну я тут же отправил рабочих, чтобы мне с третьего этажа рояль стащили. Но рояль требовал реставрации. Я позвонил в Гнесинку, меня свели с реставратором. Он приехал сюда, сказал, что инструмент - гениальный. Я заплатил за реставрацию (условно) миллион рублей, а через три месяца мне звонили и предлагали купить его за 20 миллионов, - рассказывает мне Олег Жаров.

- У вас все проекты так окупаются?

- Нет, это самая удачная моя инвестиция в жизни, - смеется Жаров.

Музей часов в Вятском Фото: Оксана ЗУЙКО

МЕСТЕЧКО У ХРАМА

А еще Олег Жаров стал владельцем родовой усыпальницы поэта Николая Некрасова в ярославской деревне Аббакумцево. Это небольшая часовня из красного кирпича, расположенная у ограды церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. В часовне похоронены отец, дядя и племянники поэта. Чуть дальше - могила матери Некрасова (сам поэт похоронен в Санкт-Петербурге).

- Я приехал в Аббакумцево поклониться родителям поэта. Могила матери Некрасова была вся покошена. Заглянул в часовню - там помои. «Чья собственность?»,- спрашиваю? «Не знаем!». Пишу запрос в район - у них на балансе нет, в епархию - нет, в департамент культуры области - не наше, не знаем. Получается, бесхозная усыпальница. По закону муниципалитет должен взять ее на баланс, а потом может выставить на торги. Мне в муниципалитете говорят: «пиши гарантийное письмо, что ты потом выкупишь!». Я то наивный думал, что за усыпальницу 19 века начнется на торгах драка. А оказалась - тишина. Я выкупил, - рассказывает мне Жаров. - Правда, после этого про меня начали писать: «Местечко себе у храма приобрел!». Отреставрировал часовню, восстановил все росписи. Я бы передал ее на баланс государства, но боюсь, что опять все вернется в исходное состояние и снова придется выкупать и реставрировать.

За солеными огурцами Надежды Дериной приезжают даже из соседних деревень. Фото: Оксана ЗУЙКО

БИТВА ЗА ОГУРЦЫ

Вятское издавна было огуречной столицей Ярославского края. Здесь выращивают особый сорт огурцов - вятский белогубый. Огурцы растут в открытом грунте и без полива. Возделывать огуречные плантации начали в 60-е годы 19 века. Тогда огурцы из Вятского возили на продажу даже в Вологду и Архангельск. В 1920-е годы ежегодный сбор огурцов доходил до 30 млн. штук.

- В советские годы в Вятском был даже один миллионер, который заработал на огурцах. А так, каждая семья за сезон могла заработать на автомобиль, - рассказывает Олег Жаров.

Со временем огуречная тема в Вятском сошла на нет, хотя для себя огурцы хозяйки по-прежнему засаливают. Излишки сдают на продажу в местные магазины.

За солеными огурцами Надежды Дериной приезжают даже из соседних деревень. Ее фишка в том, что в засолку идут только корнишоны. Каждый огурец она чуть ли не линейкой измеряет. И рецепт засолки свой, особый. Надежда Дерина работает в местном музее. Разыскиваю ее, прошу продать мне огурцы. Свидетелями нашего разговора оказываются две москвички - посетительницы музея. Они буквально из рук вырывают у меня банку с корнишонами, которую Надежда Дерина принесла мне из подсобки. Вот, что значит народная молва!

Олег Жаров тоже создал в Вятском свою небольшую огуречную плантацию и засолочный цех, а летом проводит фестиваль «День огурца». В 2018 году товарный знак «Вятские огурцы» зарегистрировали в Роспатенте.

- Вятский огурец - это эксклюзив, ты можешь купить и попробовать его только в Вятском, - поясняет мне бизнесмен.

К своим 62 годам Олег Жаров успел поколесить по миру. Жил в Нью-Йорке, в Германии. Но, по его словам, мыслей уехать из России никогда не было. Фото: Оксана ЗУЙКО

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Жизнь ради денег? Скучно!

К своим 62 годам Олег Жаров успел поколесить по миру. Жил в Нью-Йорке, в Германии. Но, по его словам, мыслей уехать из России никогда не было.

- На самом деле для возрождения русской деревни очень большие деньги не нужны - истории могут быть разные. В Вятском - каменное домостроение и тот формат развития села, который я выбрал, требует затрат. Но можно привести свой населенный пункт в порядок, просто ремонтируя и подкрашивая дома. И в этом тоже будет свой деревенский шик. Главное, вкладывать в это душу, иначе ничего не получится. Вятское - это моя жизнь, это билет в один конец, - замечает бизнесмен.

- Как-то грустно звучит!

- Да что вы, у меня жизнь содержанием наполнена! Я же это для себя делаю, а не для кого-то, я кайф от этого получаю. Чувствую себя счастливым человеком, есть ощущение нужности и полезности. А так был бы простым бизнесменом: жизнь ради денег - скучно!

Жаров признается, что человек он романтичный. Вот и ввязался в такой проект.

- Раньше местные думали про меня: «чего это он кочевряжится?». А потом поняли, что я с душой.

- А туристы вас не одолевают?

- Бывает, подъезжает автобус, видят меня пальцем показывают: «вот, этот чудак идет!» Я тогда сразу ухожу.

- А вы сами себя чудаком считаете?

- Еще каким!

- Бывают у вас минуты тягостных сомнений и разочарований?

- Конечно! Скажу больше, это ощущение у меня каждый вечер возникает, - смеется Жаров. - Но утром-то надо идти часы заводить, встаешь, вспоминаешь: «что там вчера было? Да бог с ним!»