«Очень красивый мужчина, он тоже стоит денег»: Александр Васильев рассекретил нового возлюбленного Бабкиной

Надежда Бабкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабкина и ее гражданский муж Евгений Гор давно не появлялись вместе на публике. 72-летняя певица не раз говорила, что у них гостевой брак – мол, поэтому они так редко выходят в свет. Гораздо чаще Надежду Георгиевну в последнее время видят совсем с другим мужчиной – заместителем руководителя театра «Русская песня» Сергеем Рябовым. Говорят, симпатичный шатен покорил сердце «казачки Нади», расставшейся с Гором из-за новой любви. Об этом журналистам проговорился соведущий артистки по программе «Модный приговор» Александр Васильев.

Комментируя переход Бабкиной с Первого канала в аналогичный проект о моде, который запускает НТВ, Васильев вольно (а, может и намеренно) рассекретил нового фаворита звезды. Телеведущий отметил, что Надежде Георгиевне надо много работать, потому что у нее большие траты.

«Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем», - рассказал Александр Васильев порталу Woman.ru.

Новым мужчиной певицы называют сотрудника ее театра Сергея Рябова. Фото: соцсети.

Почти 20 лет Бабкина и Гор были счастливы в гражданском браке, но, по-видимому, со временем чувства пары угасли. Евгений моложе жены на 30 лет, и, возможно, теперь, когда он стал больше заниматься не творчеством, а бизнесом, ему захотелось свободы. Несколько месяцев назад музыкант уехал из России, как говорят, по принципиальным соображениям. Этот факт он предпочел не афишировать, чтобы не наносить убыток своему бизнесу.

За последнее время 42-летний Гор заметно поправился, оброс сединой. Бабкина же и на восьмом десятке остается яркой и эффектной женщиной. Этот факт отмечает и Сергей Рябов, которого журналисты спросили о романе с певицей.

«У нас постоянно съемки, фотосессии, программы на телевидении, куда мы приезжаем вместе. И я только счастлив, что приписали меня, она роскошная женщина. Значит, я не настолько уж плох», - пошутил бывший спортсмен.

Сергей - бывший фигурист. Фото: соцсети.

Мужчина не скрывает, что проводит рядом с Надеждой Георгиевной по 19 часов в сутки. Возможно, именно это обстоятельство очень сблизило пару. Особенно после того, как Бабкина рассталась с мужем.

«Про нас с Надеждой Георгиевной пишут не в первый раз. Но такова работа у прессы, надо же о чем-то рассказывать. Раз пишут, следовательно, к ней есть интерес, мы на правильном пути», - считает Рябов.

По словам Васильева, Надежда Бабкина давно рассталась с гражданским мужем Евгением Гором. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

К слову, про бывшего мужа звезды не раз писали, что он – альфонс. Надежда Георгиевна во всех интервью защищала Евгения Гора и говорила, что он самодостаточный и успешный человек. По словам певицы, Гор прилично зарабатывает – он пишет музыку и тексты песен, так что совершенно не нуждается в ее деньгах. Евгений не раз предлагал Бабкиной руку и сердце, но она не захотела связывать себя узами официального брака.