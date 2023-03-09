Россия стала почетной страной-гостем на крупнейшей художественной выставке Турции ArtAnkara

Посол Росси в Турции Алексей Ерхов с супругой на российском стенде Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

После разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции все культурные мероприятия, выставки и концерты были отменены. Был риск, что ArtAnkara также будет перенесена. Однако власти Анкары не стали этого делать, и столичный конгресс-центр «Congresim» уже в девятый раз открыл двери художникам и скульпторам всех мастей из Турции и других стран.

Россия заняла большой павильон площадью 700 квадратных метров.

Здесь участвуют около 70 российских художников и скульпторов из Архангельска, Казани, Камчатки, Самары, Череповца - Марина Петрова, Мари Котялапа, Оксана Муратова, Лена Лангер, Валерия Оушен, Кира Чувакова, Алексей Медведков, Максим Булыгин и другие.

Общий вид выставки ArtAnkara Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Солидная делегация из России состоит из представителей министерства культуры, ведущих художественных музеев.

Также в ArtAnkara принимает участие автор этих строк с серией ночных пейзажей из разных уголков Турции, которые удалось посетить за время работы.

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов выглядит очень довольным таким широким участием российских представителей:

- Пожалуй, это первое мероприятие такого масштаба после землетрясения. Это очень важно: ведь страна всё ещё переживает и борется с последствиями этого страшного стихийного бедствия. Но думаю, правильно, что анкарские власти, которые сейчас проводят эту выставку, чтобы показать, что жить продолжается, что искусство вечно. Здорово, что приехали наши. Жаль, что приехали не все - видимо, испугались землетрясения. Но жизнь продолжается. Особенно приятно, что Россия - главный гость этой выставки. Мы неназойливые, но всегда и везде присутствуем!

На выставке ArtAnkara Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Директор ArtAnkara Бильгин Айгюль рассказал «КП», что в ярмарке участвуют более 150 галерей - а это около 1500 представителей мира искусства.

- У нас представлено более восьми тысяч живописных полотен и произведений искусств: живопись, цифровые картины, керамика, реставрационные работы - словом, все виды современного искусства, - говорит он.

Посол Росси в Турции Алексей Ерхов с супругой у стенда собкора УП Алёны Палажченко. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

На фоне гонений российской культуры на Западе приглашение нашей страны как страны-гостя столь крупного международного мероприятия приобретает особое значение.

- Для меня было три причины сделать Россию главным гостем нашей выставки, - продолжает господин Айгюль. - Российский посол Андрей Карлов был убит на художественной выставке в нашем городе. Для нас это очень большой удар. Поэтому я вижу свой долг в том, чтобы пригласить Россию в качестве почетного гостя. Во-вторых, Россия - очень развитая в искусстве страна. В-третьих, мы много и плодотворно работаем с вашей страной, участвуем в российских выставках, наше сотрудничество постоянно растёт и укрепляется, в чём нам отлично помогает посольство России и русский Дом в Анкаре. Сейчас с российскими друзьями готовимся к выставке «Арт Контакт», которая пройдёт в Москве этой осенью.

Выставка ArtAnkara продлится до 12 марта.