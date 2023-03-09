Кина не будет: Зеленскому дважды отказали в выступлении на церемонии вручения "Оскара"

Неизвестно, смотрели ли киноакадемики предыдущие выступления Зеленского и морщились при этом от фальши, или им просто надоел неопрятный человек в футболке Фото: REUTERS

Все, Вова, ты приплыл. Как мы и предупреждали и прогнозировали, "ваши рыжие (на самом деле не рыжие) кудри примелькались. Американская киноакадемия отклонила заявку президента (пока еще) Украины экс-комика Вольдемара Зеленского на выступление на вручении призов "Оскар". Показательное пренебрежение. Причем, второй раз подряд. Но если первый раз отказ в марте прошлого года сопровождался хоть каким-то объяснением (тогда Зеленскому отказали по той причине, что это идет "борьба белых": продюсер церемонии Уилл Пэкер "выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта белые. А вот конфликты по всему миру, которые затрагивают цветных людей, Голливуд игнорирует"), то на этот раз никто ничего объяснять не стал. Об этом сообщил широко известный в мире развлечений и шоу-бизнеса ресурс Variety.

Ну просто намозолил глаза Вольдемар публике за прошедший год настолько, что дальше некуда, появляясь везде, куда его пускали: Зеленский выступал "на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии "Грэмми" и фактически позвонил в колокол открытия Нью-Йоркской фондовой биржи в сентябре. На церемонии вручения “Золотых глобусов" в январе Шон Пенн представил Зеленского, который повторил свое послание последних 12 с лишним месяцев приветствовал "свободных людей свободного мира. Кроме того, Вольдемар смог пометить своим виртуальным присутствием Берлинский кинофестиваль. Что уж там говорить о всяческих слетах и фестивалях студентов, собраниях западных "пионеров и пенсионеров" и т.д. Порой создавалось впечатление, что западный зритель, даже пойдя в кинотеатр, на сеансе перед фильмов будет обязан просмотреть проникновенную речь "хрипатого", просящего допомоги и денег для "вильного народу" и на "защиту демократии".

Правда, случались и неудачи. Зеленскому отказали в выступлении на финальном матче Чемпионата мира, на Международном кинофестивале в Торонто (в сентябре), но все это было не так значительно, как вожделенный "Оскар" который смотрят телезрители по всему миру. А теперь эта надежда разрушилась и рассыпалась в прах. не помог ни нанятый агент Майк Симпсон, ни мощная группа поддержки в лице Шона Пенна, который во время различных пресс-мероприятий, посвященных снятому им фильму о Зеленском, призывал правительство США усилить военную поддержку Украины, в том числе, и "доставку и поставку высокоточных ракет большой дальности", ни тяжеловесы Квентин Тарантино и Бон Джун Хо, сотрудничающие с Симпсоном.

Какой облом! Есть ведь такое понятие в мире искусства, в частности, в актерской среде – переиграл. Это когда исполнитель роли лихорадочно и бессмысленно жестикулирует, быстро меняет мимику вплоть до гримасничанья, выдает реплики с интонациями на уровне истерики и совершает такого рода необъяснимые поступки, желая показать, насколько он вжился в роль. А в результате фальшивит. Совсем как Зеленский в своих выступлениях и видеообращениях.

Неизвестно, смотрели ли киноакадемики предыдущие выступления Зеленского и морщились при этом от фальши, или им просто надоел неопрятный человек в футболке в стиле милитари, с которым чуть ли не половина лидеров мира носится, как дурень с писаной торбой. Но дали Володе от ворот поворот. Ни тушкой, ни чучелом на "Оскар" он не проскочил.

"Кудри" уже "примелькались". Осталось дождаться, когда начнут бить.