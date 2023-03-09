В Гатчине завершится реставрация Павловского собора, а в Выборге обновят Равелинные ворота

В Ленинградской области расположено более 5,5 тысяч объектов культурного наследия Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинградская область – один из самых посещаемых туристами российских регионов. На ее территории расположено более 5,5 тысяч объектов культурного наследия, среди них – 190 усадеб, 12 монастырей и 250 православных храмов. Путешественников привлекают богатая история и уникальная архитектура местных достопримечательностей. О том, какие здания будут реставрировать в этом году, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Больше всего туристов в регион привлекают два города – Гатчина и Выборг. В Гатчине в этом году будут закончены строительные и реставрационные работы в Павловском кафедральном соборе.

«В апреле-мае мы начнем снимать с него строительные леса, - рассказал Владимир Цой. - Также в столице Ленинградской области ближе к концу года году мы планируем завершить работы в усадьбе карикатуриста Павла Щербова, где сейчас также выполняют интерьерные работы».

В Выборге в этом году начнут восстанавливать Кордегардию и Равелинные ворота Анненских укреплений. Оба объекта относятся к музею-заповеднику «Парк Монрепо». Реставрационные работы здесь продлятся в течение двух лет, до конца 2024 года.

В Новой Ладоге планируют завершить реставрацию купеческого особняка, в котором располагается региональный музей. А в Шлиссельбурге начнут восстанавливать историческое здание на улице Жука. В будущем в нем разместится городской музей.

«Надеюсь, что в этом году мы закончим разработку проектной документации на реставрацию училищного дома в Изваре, комплекса зданий бывшей женской гимназии и училища в Новой Ладоге и ряда других объектов», - отметил Владимир Цой.

Важное направление – увековечивание памяти о событиях Великой Отечественной войны. В прошлом году областные музеи, связанные с этой темой, были объединены в музей, посвященный Ленинградской битве. В 2023 году будет завершено проектирование нового павильона музея «Прорыв» и начнется благоустройство мемориала «Разорванное кольцо». Территорию возле него условно разделят на три зоны, каждая из которых будет посвящена первым трем годам Великой Отечественной войны: 1941, 1942 и 1943 году. Выход к мемориалу, по замыслу создателей, будет символизировать 1944 год, когда советским войскам удалось окончательно прорвать блокаду Ленинграда. За счет областного бюджета здесь оборудуют две смотровые площадки с видом на Ладожское озеро и еще одну – для проведения мероприятий.

В начале февраля в Рождествено Ленинградской области открылся Международный центр реставрации – крупнейший не только в России, но и в Европе. Уникальные художественные мастерские будут принимать на хранение и реставрацию шедевры из отечественных музеев и из-за рубежа. Сейчас центр набирает сотрудников и готовится принять первые экспонаты. На днях сюда поступят вещи из коллекции дома-музея Николая Римского-Корсакова в Тихвине. В центре оборудовано 15 мастерских, которые могут реставрировать любые предметы искусства. Здесь будут работать около 140 сотрудников — реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты.