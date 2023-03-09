Президент Грузии, родившаяся в Париже, поддалась давлению толпы и США

60 полицейских было ранено. Полиция приняла ответные меры Фото: REUTERS

Массовые протесты в Тбилиси, из-за которых грузинский парламент отозвал рассмотрение уже внесенного проекта закона об иноагентах, привели к тому, что ситуация в соседней с Россией южно-кавказской стране накалилась до предела. Итогом столкновений сотен демонстрантов с полицией стали десятки раненых с обеих сторон. «КП» попросила прокомментировать ситуацию Игоря Гвритишвили, известного грузинского политолога и журналиста.

- Откуда пробки на границах – побежали те, кто испугался принятия закона об иноагентах?

- У меня пара родственников застряли в Грузии в Верхнем Ларсе. Они граждане России. Но граница была неделю закрыта из-за сильного снегопада. И все, кто там ехал, и русские, и армяне, для которых это единственная сухопутная дорога в Россию, и грузины, - все там скопились.

- Из-за природных условий?

- Ну да! И российские граждане грузинского происхождения, в том числе мой внук. И я не согласен с тем, что якобы люди побежали из-за волнений в Тбилиси или из-за рассмотрения закона об иноагентах.

- Рассмотрение этого закона в парламенте Грузии, как стало известно уже утром 9 марта, отложили на неопределенный срок?

- Закон об иноагентах отозван под давлением Соединенных Штатов и Евросоюза. Давление было беспрецедентным. Были жесткие выступления американских сенаторов. И главный дипломат Евросоюза Боррель тоже выступил, резко раскритиковал проект.

- Было и выступление президента Грузии в поддержку протестующих?

- Саломе Зурабишвили, родившаяся в Париже гражданка Франции, взяла сторону оппозиции. Она была в США – и как она могла не поддержать протестующих? На нее, видно, там так надавили, что ей просто ничего другого не оставалось. Ее правящая партия выдвигала в президенты. Но ее политическое будущее на этом сроке, похоже, так и закончится. У меня лично большие сомнения в ее политическом будущем.

- Протесты в центре Тбилиси идут два дня, много раненных – чем это закончится?

- 60 полицейских было ранено. Полиция приняла ответные меры. Ответная жесткость, это правильно – когда в тебя летят коктейли Молотова. Ни в одной, самой демократичной стране мира, насилие в отношении полиции и действующей власти не остается без ответа.

- Это сопротивление, эти протесты сойдут на нет в ближайшее время – или могут вылиться в очередную революцию?

- Думаю, что утихнут. Хотя повод всегда смогут найти. За этим стоит бывшая партия Саакашвили, Единое национальное движение. При том, что сам он не гражданин Грузии, а гражданин Украины. И его последователи всегда находят повод для протестов.