45-летняя Ольга Орлова спустя месяц после родов показала фигуру в купальнике

Ольга Орлова в феврале родила дочку. Фото: соцсети.

Ольга Орлова стала мамой месяц назад: телеведущая родила второго ребенка – дочь Анну. Прошло всего четыре недели, и экс-«Блестящая» уже смело позирует в бикини. Артистка поделилась на своей странице в соцсети кадрами, демонстрирующими ее фигуру в раздельном купальнике.

На днях Ольга решила отправиться на отдых. Орлова улетела в Сочи на день рождения своей коллеги по «Дому-2» Ксении Бородиной. Телеведущая отмечает 40-летие, и по этому поводу устраивает девичник для друзей на море. Локацией для смелой съемки Орловой послужил банный комплекс Красной Поляны. Ольга снялась в черном купальнике с высокой талией.

«С легким паром!» - подписала видео звезда «Дома-2».

Спустя месяц после родов телеведущая похвасталась фигурой в купальнике. Фото: соцсети.

Во время беременности певицу подозревали в фальсификации: хейтеры уверяли, что ребенка за нее выносила суррогатная мать. Многие были уверены, что Ольга носила накладной живот, чтобы скрыть этот факт. Однако снимки и видеоролики из роддома, которые публиковала звезда, доказали – певица рожала сама. Теперь же подписчики звезды вновь начали подозревать, что артистка все-таки пользовалась услугами суррогатной матери – уж очень быстро она пришла в форму.

Во время беременности Орлова рассказывала, что весит намного больше 60 килограммов. Ее дочка появилась на свет с помощью кесарева сечения. Сейчас артистке удалось скинуть почти 11 килограммов. Телеведущая говорит, что разрешает себе любые продукты, но в небольших количествах. При этом Ольга старается не есть на ночь.

«Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», - рассказывала ведущая.

После родов Ольга не стала долго засиживаться в декрете и уже вернулась на съемки проекта «Дом-2», где ее рабочий график расписан на несколько месяцев вперед. Нынешняя поездка на черноморское побережье стала короткой передышкой. В Сочи Орлова улетела вместе с мужем. Что помешало супругам взять новорожденную дочку с собой, - неизвестно. Ольга решила оставить кроху дома вместе с няней и собаками.

«Вот и появляется новый повод для осуждений», - констатировала Орлова, получив шквал критики в соцсетях. - Вы не представляете, сколько "яжматьвсеяруси" написали про то, что я бросила ребенка и уехала кутить».

Ольга уверена, что оставила дочку в надежных руках. У нее очень хорошая няня, к тому же одна из собак Орловой по кличке Дина не отходит от малышки ни на шаг.