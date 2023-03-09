Экс-мэр Читы Александр Сапожников рассказал, как попал под обстрел на передовой: "На "участке смерти" по нам начал бить танк. Было страшно"

Экс-мэр Читы Александр Сапожников и Александр Гамов
Фото: Андрей МИНАЕВ
«ВСТАТЬ С КРЕСЛА КОЖАНОГО»
- Вы похудели, Александр Михайлович?
- Ну, чуть-чуть.
- А что у вас за часы, кстати - командирские?
- Нет, простые часы с подсветкой такой небольшой, чтобы сильно не светились.
- Вы, когда отправлялись в зону СВО, были старшим прапорщиком. А сейчас, наверное, как минимум — майор?
- Лейтенант. Мне 19 декабря присвоили первое офицерское звание.
- А вы как-то это дело обмывали или там это нельзя?
- Конечно, офицеры должны очередные звания обмывать. Ну, звездочки, стаканы, как положено. Представляешься. Это традиция, военная...
- А вообще, в зоне спецоперации Сапожниковых много, таких, как вы?
- Да. Даже в моем полку есть Сапожников.
Капитан по званию и мой земляк, из Забайкалья, по профессии адвокат.
- А вы по профессии мэр.
- Да. У каждого, кто там рядом со мной - свой характер. Я, например, всегда быстро принимаю решения. Меня так приучила моя бабушка, ветеран Великой Отечественной войны. Я ею очень сильно гордился. Вот я и принял решение - встать с кресла кожаного…
- А у вас кожаное кресло было?
- Да. И пойти в зону спецоперации, не каждый может это сделать. Но, когда Родина зовет, это должен сделать любой из мужчин. Хотя я с уважением отношусь к любому решению, потому что у каждого за спиной и семья, и дети, и работа.
- А добровольцев, таких как Сапожников, много?
- Да практически у меня в полку все мобилизованные…
- Вашу должность нынешнюю можно назвать?
- Да, это не секрет. Я инженер службы, на которой лежат заботы по поставкам артиллерийского вооружения, боеприпасов.
- А кто ваши сослуживцы?
- А у нас одни дальневосточники. Это Бурятия, Забайкалье, Приморье, Чукотка… Все мы - в одном полку. Для меня это тоже большая гордость. Потому что и сибиряки, и дальневосточники, они…
- Москву спасали.
- Да. И Сталинград. Это были ключевые бои.
Экс-мэр Читы Александр Сапожников
Фото: Андрей МИНАЕВ
СЕЛА ПОЛУРАЗРУШЕНЫ, А ПАМЯТНИКИ НЕ ТРОНУТЫ
- Вы уже с ноября на передовой. Что ещё - удивляет, поражает?..
- Я до глубины души удивлен и благодарен людям, которые на территориях, где идет СВО, жили и живут. Они сохранили памятники воинам Великой Отечественной.
Полуразрушенные села стоят, а памятники не тронуты. Вот люди не давали, скорее всего.
Но очень меня разочаровало, что разрушены часовни и церкви. Без веры человек – это страшно. Я был удивлен.
Где наши деды там в 1943-м прошли, освобождали, теперь мы там. Когда останавливаемся возле памятника, стоим молча и смотрим. И каждый, наверное вспоминает своих родных.
- Вы - свою бабушку?
- Обязательно.
ВОДИТЕЛЬ КУЗЯ — ЕЗДИТ НОЧЬЮ БЕЗ ФАР 100 КМ в ЧАС
- Есть потери в вашем полку?
- Там, где я был, нас поменяли с передовой, царство небесное ребятам, двое у нас погибших. Мы одного парня вывозили с позывным Отец, 22 года, мой земляк, акшинский парень.
- Акша – это райцентр в Забайкалье?
- Да. Он у нас в машине умер, мы его не довезли. Днем тяжело вывозить раненого. Но мы так решили, зам. командира со мной там был, позывной Дед у него.
Сели с ним в машину, кстати, в тот внедорожник Ford Ranger, который подарил мой друг, мэр Якутска. Ему большое спасибо.
Мы там под минометным обстрелом постоянно, и если двигались, то только ночью. Потому что мы стоим очень близко с местом, где находятся нацисты (я по-другому не назову). Ну, и не довезли.
До этого я ещё одного однополчанина вывозил… Его завалило в здании, сразу, мгновенно он погиб.
- Страшно после такого бывает?
- Безусловно, я честно скажу. Не боятся только дураки, как говорят.
Вот со мной служат водители троллейбусов, учителя, врачи из наших больниц. Для меня большая честь находиться с такими ребятами в одном полку.
Александр Сапожников рассказал, как попал под обстрел на передовой
Фото: Андрей МИНАЕВ
- То есть сначала они ушли по мобилизации, учителя, водители, а потом мэр?
- Вообще-то мэр Читы был председателем городской призывной комиссии по должности.
- Интересно, когда воины, бывшие учителя, водители видят мэра своего, они вам козыряют? У них какие звания?
- Нет, у нас всё по позывным практически. Но с уважением. Мы все друг к другу относимся с уважением. Ценим каждого. Потому что человек с тобой на первой линии, на передовой.
«И ПО НАМ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ТАНК»
- У нас есть водитель, Кузя позывной.
- Кузя?
- Да. Он едет ночью на машине 100 км в час без фар. Мы не включаем фары. Он видит дорогу даже так. Мы до сих пор удивляемся, как он это делает. Он нас вывозит и завозит. И боеприпасы, и продукты.
- Сколько ему лет, Кузе?
- Ему за 30. Двое детей. И сейчас мы взяли второго водителя, якут, Белый позывной. Молодцы ребята, я горжусь, что с ними служу. Очень смелые.
Мы с ними попадали под обстрел, в нас танк стрелял. Когда первый выезд у нас был, мы 300-го везли, ребят на замену – ну, помыться, боеприпасы получить...
Сначала был обстрел, где мы разгружались, мы в подвалы быстро спрятались, переждали, потом - в машину.
Там есть на этой дороге 2 километра 700 метров, такой участок смерти, открытая местность.
И по нам начал работать танк. Первый выстрел был вперед, второй чуть-чуть назад, третий еще ближе к машине. Но мы проскочили. Было очень страшно, конечно. Танк бьет прицельно.
На второй день тоже был выезд, заезд. Мы думали, что танк ушел, а он и второй раз по нам отработал. Но, слава Богу, живы.
И очень важно – заботиться друг о друге. Даже спрашиваешь: «Как дела, боец, как дома, как дети?» - «Да, все нормально». Это тоже важно. Всегда надо спрашивать, проявлять заботу. Мы же одно целое, одна военная семья.
«КОРМЯТ ХОРОШО, СНАРЯДОВ ХВАТАЕТ»
- У вас всего хватает?
- Всё есть. Кормят очень хорошо. Вода в бутылках 1,5 литра. Сок в коробочках.
- Какой?
- Яблочный, виноградный, апельсиновый. Разный сок.
- Это не только лейтенантам, а всем?
- Всем. Сыр, сок, масло, одноразовый идет брикетик, крупы, хлеб, вода, щи, борщ, солянка в банках, курочка в баночках. Очень вкусная, кстати, курица. Тушенка. То есть кормят очень хорошо. Представляете, всё это доходит в каждый окоп.
И - подарки. Честно сказать, я был удивлен, приятно было, когда на Новый год нам давали подарки каждому от Министерства обороны. Там был сыр, колбаса, открытка.
- А по 100 грамм было?
- Нет, у нас насчет спиртного... Должна быть трезвая голова всегда. И, кстати, подарки 23 февраля хорошие были.
- А там что?
- То же самое – колбаса, сыр… Ну, здорово, хорошие подарки.
Я даже так скажу. Когда президент выступал на Новый год, у нас получилось поставить телевизор. Это было, знаете…
Политобозреватель KP.RU Александр Гамов встретился с градоначальником, ушедшим добровольцем в зону СВО
Фото: Андрей МИНАЕВ
- В окопе, что ли?
- Там, где мы находились, так было тяжело найти телевизор, подключить, настроить антенну, когда вокруг одни эти украинские каналы, где этот говор, мы же его плохо понимаем.
А потом и Послание. Вот я не только в нашем полку, но и в других бригадах спрашивал: «Смотрел?» - «Да, смотрел», «По радио слушал». От первого слова до последнего.
- А снарядов хватает?
- Всё хватает.
- Некоторые жалуются - там того нет, сего не хватает.
- Понимаете, иногда бывает, если идут обстрелы, невозможно довезти.
Я по себе скажу.
Мы такого не ощущаем. Ни разу такого не было, честно. Магазинов, боеприпасов со мной всегда достаточно, гранаты. Хоть цинк за собой носи, сколько унесешь, столько и неси.
- А беспилотники, тепловизоры?
- Что касается квадрокоптеров, ночных прицелов видения… Не каждый может с ними работать…
- У вас есть?
- Конечно, есть.
- И спецы имеются?
- Да, ребята, которых обучали у нас в Песчанке (пункт подготовки военных под Читой. - А.Г.). Замечательные спецы. Мы видим позиции «укропов», всё видим.
И ночники у нас есть. Не сказать, что у каждого, но каждому и не надо, надо либо командиру отделения, либо старшему на позиции.
Буквально недавно мне отправили два ночных прицела, письма детей, носки вязаные. Наш Народный фронт забайкальский. Прямо мне туда пришло. Я ребятам раздал, сказал: «Вот, от наших земляков». С Чукотки приходит.
- То есть это греет, что это ваши?
- Да, идет, идет постоянно гуманитарка. Где-то продукты, где-то дизельные станции.
Я, конечно, не хочу сказать, что нам все должны это везти. Люди иногда последнее свое отдают.
- А почта работает?
- Все работает, посылки приходят.
«ЛЕОПАРДЫ» ЖДЕМ, ХОТИМ УГНАТЬ»
- А натовских «Леопардов» вы пока не видели?
- Нет. Только на картинке.
- А слабые места этих танков изучили уже? Встречать готовитесь?
- Мы не то что знаем, у нас полностью есть документация на все, что в войсках противника. Тем более — на «Леопард».
- Да? И как, они страшные?
- Ну, какие страшные? Они в грязи увязнут, да и всё. Я уверен в этом.
У нас же техника - по таким дорогам на ней проезжаем. Честно сказать, вот едешь и думаешь: сейчас утонешь. А проезжает.
- Мы не военную тайну сейчас выдаем натовцами?
- Нет. А артиллеристы наши? Они же разберут «Леопард» моментально.
- В каком смысле?
- Ну, подобьют, значит. А надо будет, и захватят. Долго, что ли?
- Губернатор Забайкалья Осипов даже премии какие-то за это учредил.
- Да, я слышал. Конечно, у всех ребят желание его чужой танк утащить. А почему бы нет?
- Я что-то заговорился, вам же на позиции, наверное, пора. Спасибо за встречу.
- И - вам. За поддержку.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Будете платить и каяться»: Дмитрий «Гоблин» Пучков раскрыл, зачем на Западе перевирают правду о России (подробнее)