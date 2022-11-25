Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Увеличение вывоза угля в восточном направлении - важнейший вопрос для шахтеров России

Губернатор Сергей Цивилев в бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания отметил особое значение угольной промышленности для экономики Кузбасса. Фото: пресс-служба правительства региона

С введением против России западных санкций поставки многих экспортных грузов переориентировались с запада на восток. В результате Байкало-Амурская магистраль оказалась не готова к такому потоку перевозок: она и раньше была перегружена, а ее возможности использовались на сто процентов. ОАО РЖД пришлось менять правила перевозок, чтобы отрегулировать их объемы. Эти изменения сильно ударили по всем угледобывающим регионам страны – Кузбассу, Хакасии, Забайкальскому краю, Бурятии, Саха (Якутии) и другим. Наибольшие потери несет Кузнецкий угольный бассейн, на долю которого в 2021 году пришлось 55% всего добытого в России угля. К тому же, из всех центров угледобычи Кузбасс наиболее удален от экспортных портов Дальнего Востока.

ГЛАВА КУЗБАССА – ЗА СКОРЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА

Глава региона Сергей Цивилев не раз ставил вопрос о срочном решении проблемы с вывозом угля в азиатском направлении. Губернатор настаивает на скорейшем расширении Восточного полигона и, в частности, предлагает забрать у ОАО РЖД полномочия по его строительству, оставив за железнодорожниками только функции эксплуатации и ремонта. В бюджетном послании к депутатам Законодательного собрания региона Сергей Цивилев вновь поднял вопрос о проблеме вывоза угля на восток. Губернатор отметил особое значение угольной промышленности для экономики Кузбасса.

«Восточный полигон всегда был востребован, и мы постоянно об этом говорили и постоянно доказывали, а теперь он стал еще более дефицитным. Поэтому увеличение вывоза угля в восточном направлении - важнейший вопрос, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мы отстаивали, и будем отстаивать интересы Кузбасса на всех уровнях. На международном угольном форуме первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов подтвердил, что угольной промышленности России быть, и она будет развиваться».

Проблему отрасли усугубило эмбарго на поставки угля в страны Евросоюза, вступившее в действие с 10 августа этого года. Угольные компании потеряли европейский рынок и сейчас вынуждены перенаправлять экспортные потоки на рынки Азии.

«Ситуация в отрасли сложная, - отметил Сергей Цивилев. - Наши угольщики нашли новые рынки, выстроили новые логистические цепочки. Но по-прежнему главной проблемой остается вывоз угля. Для всей нашей страны и для Кузбасса приоритетными являются рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2022 году по поручению президента в восточном направлении мы должны были вывезти на экспорт за год 58 миллионов тонн угля, но вывезут РЖД в лучшем случае 48,5 миллионов тонн. В 2023 году по поручению Президента в восточном направлении из Кузбасса должно быть вывезено 63 миллиона тонн угля. А РЖД нам предлагает вывезти 52,5 миллиона - это на 10,5 миллионов тонн меньше, чем указано в поручении президента. Наши угольщики в состоянии производить и продавать намного больше».

В развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано около 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года. Фото: пресс-служба правительства региона

ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН РЕГИОН НЕДОПОЛУЧИТ 10,2 МЛРД РУБЛЕЙ

Еще одна серьезная проблема для угледобывающих регионов России - это планы по введению экспортной пошлины на уголь в 2023 году. По словам Сергея Цивилева, в результате фискальная нагрузка на шахтерские предприятия Кузбасса в 2023-2024 годах вырастет на 60 миллиардов рублей. В условиях западных санкций и роста транспортных расходов это создаст дополнительные трудности для развития угледобывающих предприятий. В итоге бюджет Кузбасса недополучит порядка 10,2 миллиарда рублей.

Сергей Цивилев подчеркнул, что в первом чтении проекта закона «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» эта пошлина запланирована. Сейчас ведется совместная работа с Правительством РФ, Министерством финансов и Министерством энергетики России, чтобы не допустить ее введения.

Правительство РФ планировало запустить экспортные пошлины на уголь уже с 1 января 2023 года, но в итоге поставило этот проект на паузу. В Минфине собираются понаблюдать за ситуацией на рынках в первом квартале, и затем принять решение. Несмотря на временный отказ от пошлины, угольным компаниям все-таки не удастся избежать роста налоговой нагрузки. С 1 января по 31 марта 2023 года повышаются ставки НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых ) для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля. Если же пошлина на экспорт все-таки будет введена, эта мера окажет серьезное давление на экономику угледобывающих регионов.

В том, что сейчас не самый благоприятный момент для таких нововведений, уверены многие экономисты. Старший эксперт фонда Института энергетики и финансов Александр Титов считает, что увеличение фискальной нагрузки станет для российских экспортеров серьезным ударом.

«Отрасль в следующем году будет себя чувствовать довольно плохо. Цены на мировом рынке, скорее всего, будут снижаться. Не очень сильно, но наши компании и так сейчас вынуждены давать большие скидки, чтобы попасть на новые рынки, платить комиссию посредникам», - отметил Титов в беседе с «Новыми известиями».

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов тоже согласен, что финансовый эксперимент с угольщиками вызывает много вопросов.

«В целом, повышение НДПИ и экспортных пошлин для угольной отрасли является не очень своевременным. По всей видимости, Минфин с помощью этой меры собирается залатать дыры, которые образуются в бюджете в последние месяцы: например, в июле 2022 года ненефтегазовые доходы бюджета снизились в годовом выражении на 29% (до 990 миллиардов рублей). Однако рост фискальной нагрузки не поможет угольной отрасли выйти из кризиса», - уверен Родионов.

В угольной отрасли Кузбасса занято более 90 тысяч человек. Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Александр Григорьев согласен с коллегами:

«Ввод экспортной пошлины, на мой взгляд, меры несвоевременные: угольщикам нужно дать необходимое время на адаптацию к изменившимся условиям. Иначе вместо дополнительных налоговых отчислений мы рискуем столкнуться с необходимостью бюджетных расходов на мероприятия по борьбе с безработицей в угледобывающих регионах», - прогнозирует Григорьев.

Губернатор Сергей Цивилев подчеркивает: в угольной отрасли Кузбасса занято более 90 тысяч человек. А с учетом того, что на топливе завязана работа многих смежных отраслей, кризис в уледобыче может затронуть гораздо больше людей.

«Уголь является основой для многих сопряженных производств - металлургии, химии, энергетики. Угольщики обеспечивают заказами предприятия машиностроения, железнодорожного транспорта, строительного комплекса. С учетом работающих в смежных отраслях от положения дел в угольной отрасли зависит около трети трудящихся Кузбасса», - рассказал Сергей Цивилев.

Несмотря на сложную ситуацию, регион не собирается сворачивать ключевые проекты. Губернатор сообщил, что в развитие угледобычи Кузбасса в 2022 году будет инвестировано около 115 миллиардов рублей, что соответствует объемам прошлого года. В ближайшие три года будет введено 10 новых объектов, на которых будет создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Сергей Цивилев напомнил, что угольная отрасль России неоднократно подвергалась колоссальному давлению, а шахтерские предприятия не раз оказывались под угрозой закрытия.

«Самое главное достижение этого года - мы отстояли угольную промышленность и угольную генерацию в России», - подчеркнул глава Кузбасса.