Коронавирус в Китае вновь бьет рекорды

Oслабление ограничений, запланированное на вторую половину ноября, вновь откладывается Фото: REUTERS

Политика нулевой терпимости к коронавирусу, столь хорошо зарекомендовавшая себя в Китае во время предыдущих волн пандемии, похоже дала сбой – за последние сутки на территории страны было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания – более 31 тысячи.

Таким образом, ослабление ограничений, запланированное на вторую половину ноября, вновь откладывается.

Нынешний показатель заболеваемости даже превысил максимум, зафиксированный весной текущего года, когда властям страны пришлось фактически закрыть многомиллионный Шанхай на целых два месяца.

Китайские врачи утверждают, что причиной вспышки стал недостаточный уровень вакцинации населения против COVID-19 в стране, а также отказ от отслеживания вторичных контактов зараженных коронавирусом.

Под угрозой локдауна находятся два крупнейших города Поднебесной - Пекин с 22 миллионами жителей и почти 19-миллионный Гуанчжоу. Вообще же сообщения о резком увеличении числа случаев выявления коронавируса сообщают из 31 провинции страны.

Жесткая политика властей КНР в отношении COVID-19, в частности, строгие карантины, вызывают недовольство граждан, последним примером стали протесты на крупнейшем в мире предприятии по сборке айфонов в городе Гуанчжоу, где с пятницы объявляется частичный локдаун, который заденет около 6 миллионов человек.