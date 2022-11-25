На грани абсурда: В США роботам разрешат убивать людей

Роботы будут использоваться в качестве смертоносной силы, лишь когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен Фото: EAST NEWS

Полиция Сан-Франциско приняла новые правила, из которых убрали пункт о невозможности использования роботов в качестве смертоносной силы.

Теперь решение о применении роботов против людей будет приниматься в зависимости от конкретной обстановки и уровня опасности преступников.

– Роботы будут использоваться в качестве смертоносной силы, лишь когда риск гибели представителей общественности или офицеров неизбежен и перевешивает любой другой вариант, – говорится в новом варианте полицейских правил, которые в ближайшее время будут вынесены на голосование в Наблюдательном совете.

Вместе с тем, власти мегаполиса отмечают, что хотя на службе правоохранителей находится немногим более десятка роботов, они, как правило, не используются в качестве силового инструмента, а служат, например, для проверки подозрительных устройств или моделирования ситуаций при обучении полицейских.

Пожалуй, единственным известным случаем применения робота для убийства преступника, был инцидент, произошедший в 2016 году. Тогда к механизму, предназначенному для обезвреживания взрывных устройств, силовики прикрепили взрывчатку и таким образом уничтожили снайпера, убившего пятерых офицеров.