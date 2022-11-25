Росгвардия уничтожила лодки ВСУ, которые готовили для переброски десанта на левый берег Днепра

Фото: РОСГВАРДИЯ

За неделю спецподразделения Росгвардии в ходе адресных и разведывательно-поисковых мероприятий на территории Херсонской и Запорожской областей установили 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Из незаконного оборота изъято более 30 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковая управляемая ракета, гранатометы, выстрелы к ним, гранаты различного типа, более 11 тыс патронов различного калибра, около 5 кг взрывчатых веществ, элементы для изготовления самодельных взрывных устройств», - перечисли в пресс-службы ведомства.

Также артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, 7 позициям артиллерии ВСУ, а также 2 стоянкам лодок, которые противник намеревался использовать для переброски десанта на левый берег Днепра.