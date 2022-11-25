Оставят без денег и услуги: как не попасться на удочку компьютерных мастеров-мошенников

Разные задачи, связанные со сложной техникой, многие из нас частенько доверяют «мастерам по соседству». Фото: Shutterstock

Разные задачи, связанные со сложной техникой, многие из нас частенько доверяют «мастерам по соседству». Так в объявлениях на подъездах позиционируют себя предприимчивые ребята, которые за плату помогают настраивать технику на дому. Хорошо, если они действительно окажутся добросовестными мастерами. Но, увы, есть риск нарваться на мошенников.

«ПРОДАМ ССЫЛКУ НА СБЕРОНЛАЙН»

Если раньше в объявлениях на подъезде предлагали лишь ремонт компьютера/ноутбука, то сейчас добавилась предложение «переустановить и загрузить приложения на смартфоны», в том числе и установить приложение Сбербанка на iPhone. Предприимчивые мастера предлагают незнающей аудитории ссылку на скачивание... за деньги (см. скрин)! Кроме того, нет никакой гарантии, что она не окажется фишинговой, то есть мошенническая ссылка, по которой спишутся деньги, и ничего больше не произойдет.

ВАЖНО

Сбербанк запустил в App Store приложение СБОЛ, которое можно скачать и установить самостоятельно (правда, его уже дважды удаляли…) На смартфонах приложение устанавливается с сайта банка или из собственных магазинов производителя.

«ВАША СИСТЕМА ОЧЕНЬ УЯЗВИМА»

Мастера-аферисты подчас весьма красноречивы: они расскажут, что ваша система очень уязвима, что нужно проверить оболочку роутера или подключить новый протокол безопасности WPA5 (на самом деле, сейчас есть только WPA2).

«Мастер» может предложить проверить ПК на наличие вирусов, а сам зайдет на geektyper.com, имитируя интерфейс с кодом, и начнет «проверку» (см. пример). Для неискушенного пользователя, да еще не владеющего английским, все будет выглядеть очень натурально.

ЧТО ДЕЛАТЬ

1. Обращайтесь в профильные сервисы.

«Шансы столкнуться с мошенничеством реальны и тут, - говорит Серей Кузьменко, старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов. - Но в аккредитованных сервисных центрах они намного ниже. Такая организация обязана составлять договоры на оказание услуг с каждым клиентом, предоставлять чеки, а также составлять акт о выполненных работах».

Обязательно просите мастера предоставить вам предварительную смету и порядок работы.

2. Если обращайтесь к частнику, запросите прайс-лист на услуги ДО его приезда.

«Накануне сравните стоимость на подобные услуги в Интернете. Не поддавайтесь на чудеса социальной инженерии и прокачивайте собственную цифровую грамотность. Лучше потратить вечер на изучение и разобраться в несложном вопросе самостоятельно, чем заплатить деньги и впоследствии все равно переплатить. Попробуйте поискать ответ в Интернете / в профильных группах соцсетей / на каналах типа YouTube», - рекомендует Сергей Кузьменко.

Внимательно читайте прайс: например, удаление одного вируса может стоит 100 рублей. Или вам ненавязчиво предложит разбить диск на две части, слив все файлы на второй, а систему оставив на первом. Только вот в прайсе перенос одного файла (например, одной фотографии) может стоить 50 рублей. В итоге может накапать кругленькая сумма. Вроде бы мастер свое дело сделал, а вы влетели на деньги.

3. Не переходить по подозрительным ссылкам.

Если нужно скачать приложение, посетите официальную страницу банка для скачивания приложений. Можете позвонить в службу поддержки с просьбой помочь в установке.