Бойся «Черной пятницы»: Раскрыты пять главных уловок главной распродажи года

Сначала в преддверии «Черной пятницы» накручивают цену, потом снижают или дописывают сумму, которой не было вовсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Налетай, подешевело! В конце осени это заклинание имеет особую силу. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подтверждают: все больше россиян планируют главные покупки года именно на «Черную пятницу». В нынешнем году она выпала на 25 ноября, а торговцы обещают радовать скидками и два последующих дня.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ УЛОВОК

Прежде, чем доставать банковскую карту, давайте разберемся: как вас могут обмануть в эти дни ушлые торговцы?

Уловка:

Сначала в преддверии «Черной пятницы» накручивают цену, потом снижают или дописывают сумму, которой не было вовсе. Дескать, товар раньше стоил 10 000 рублей (хотя на самом деле стоил 4000), а теперь – всего 5000!

Что делать:

Стоит заранее отслеживать цену нужного товара. Но если это «заранее» уже прошло, сравните цены в разных интернет-магазинах. Плюс многие из них дают динамику цены за несколько месяцев

Уловка:

На ценнике рядом со скидочной ценой появляется звездочка. От нее мелким шрифтом пояснение – скидка для первых десяти покупателей. Ну вы догадались, что в эту десятку вряд ли кто-то попадет.

Что делать:

Если не попали в число счастливчиков, покупайте товар только в том случае, если он вам действительно нужен и цена устраивает (но опять же, сравните с другими магазинами)

Уловка:

Консультанты сами наводят хаос в вещах. Смешивают вещи со скидками и без. На кассе выяснятся, нет никакой скидки. Так что внимательнее рассматривайте ценники на вещах.

Что делать:

Не платите бездумно: сначала сверьте товар и его цену. Во многих магазинах на стене висят сканеры, где можно уточнить стоимость. Или обратитесь к сотрудникам.

Еще две уловки:

А это уже не совсем про хитрости, а про настоящие преступления.

- Аферисты создают в Сети магазины-однодневки. Вы покупаете товар, а он к вам так и не приходит. Но самое главное – сайт магазина исчезает, как будто его и не было вовсе.

- Мошенники в эти дни плодят фишинговые (от англ. fishing - «рыбалка») сайты, с помощью которых выманивают или ваши деньги, или данные банковской карты. Обычно эти сайты и внешне, и по своим адресам стараются быть похожими на солидные интерент-магазины.

Что делать:

1. Обращайте внимание на адрес в браузерной строке – у поддельных сайтов он на несколько букв или символов отличается от оригинала.

2. Не переходите по рекламным ссылкам, которые приходят вам в почту или мессенджеры.

3. Введите название нужного вам интернет-магазина через любой поисковик. Поисковики отфильтровывают мошеннические сайты.

4. Чтобы минимизировать риски, не используйте для покупок в сети зарплатную, пенсионную или другую важную карту. А лучше создайте виртуальную - Perfect Money, Advcash, Payeer, ЮMoney, Qiwi и др. Положите туда небольшую сумму, которую будет не жалко, если украдут.

СПРАВКА «КП»

Черная пятница - это первая пятница после Дня благодарения в США (в этом году он пришелся на 24 ноября). С нее в Америке начинается сезон рождественских распродаж. В Штатах эта традиция существует с 60-х, а в нашу культуру ворвалась лет десять назад.

Самыми «скидочными» считаются сама пятница и идущие за ней суббота с воскресеньем. Недавно к ним добавился еще и понедельник, который маркетологи называют «Киберпонедельником». Его специально придумали для тех, кто не успел пробежаться по магазинам, в том числе и интернетным в скидочные выходные.

В нынешнем году Черная пятница стартует 25 ноября в 00:00 и завершится в полночь с 28 на 29 ноября. Однако эксперты советуют делать покупки обдуманно. Несмотря на то, что продавцы год от года поневоле становятся честнее, уловки и обман все равно никто не отменял.