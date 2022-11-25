Апокалипсис в темноте: города Украины погрузились в Средневековье, мародеры грабят и убивают на улицах

Жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы Фото: REUTERS

На Украине жизнь становится все интереснее. Если не пошлют на передовую, то убьют или похитят прямо на улицах городов. Мародеры потрошат брошенные квартиры, что раньше находились под сигнализацией. На темных улицах грабят и убивают прохожих, уже стали похищать иностранцев, чтобы потребовать выкуп. Пока власти городов готовятся к долгосрочному отключению света и тепла, жители интересуются: а будут ли погромы?

В украинских пабликах уже обсуждают, что нужно хватать в первую очередь при грабежах супермаркетов в Киеве и Львове. Советуют набирать больше сигарет и самогона, так как их всегда можно поменять продукты. А также влажные салфетки, которыми уже некоторые украинцы приспособились мыться. Чтобы обтереть все тело хватает 10 салфеток, а кому-то даже 5. Для домашнего туалета советуют набрать пакетов для мусора. Также рекомендуется брать свечи и батарейки, а дома держать запасы воды на пять дней. Наполнить ей при случае советуют ванную, раковину и даже аквариум, если он имеется.

КОЛЛЕКЦИИ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

Житель Киева Сергей (все имена изменены) многие годы собирал антиквариат. Скупал в США, на аукционах Европы, у дилеров из России награды, золотые монеты, наградное оружие, защитные доспехи европейских рыцарей. Все это теперь превратилось в чемодан без ручки: тащить не удобно, а бросить жалко.

- Вот придут российские войска, и Росгвардия все заберет, - жалуется антиквар. - Ведь в России коллекционирование оружия возможно только по лицензии. А кто же мне ее даст? Потому все приходится продавать за копейки. Что не успею продать, то прикопаю и все одно - уеду.

Сергей говорит, что продавать антиквариат на Украине стало сложно - мало желающих расставаться с валютой, которая растет в цене. Берут только то, что умещается в кармане и стоит больше золота: монеты, ювелирные изделия. Что можно незаметно для пограничников на себе вывезти. А вот крупные предметы старины можно протащить за деньги только контрабандой. Но это не означает, что информация тут же не попадет украинским или польским бандитам. Ведь в Польше и Румынии тоже грабят. Как свои, так и чужие.

- Что же происходит сейчас на антикварном рынке Украины?

- Катастрофа. На украинские сайты выбросили сразу несколько коллекций холодного оружия Третьего рейха, рыцарских доспехов и шлемов из Франции времен Людовика XIlI, средневекового оружия. Предметы на сотни тысяч евро. Но даже в Европе эти предметы никому не нужны.

ВО ЛЬВОВЕ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ

- В банк под замок?

- Банки могут национализировать, ограбить националисты, а охранять коллекции, да и любое имущество становится все сложнее и опаснее. В городе часами нет света, не работают камеры и системы безопасности. Улицы переполнены вооруженными группами малограмотных граждан - никакая охрана не поможет. Да и подвести под статью могут в любой момент - сам все отдашь. Вот недавно остановили на посту, проверили телефон, а там номер из России высветился. Не знаю даже чей. Может реклама. Так чуть не убили. Отпустили только когда показал им, что разговор не длился даже секунды, а сам трясусь, так как в машине альбом с монетами на десятки тысяч долларов, - рассказывает Сергей.

Вспышки криминальных происшествий из-за отключения света отмечаются не только в столице Украины, но и во Львове, Одессе, Харькове.

- Во Львове подскочило число квартирных ограблений, - отмечает местный житель по имени Андрей. - Дошло уже до того, что старики боятся выходить из своих квартир. Убивают за незначительные суммы, у пенсионеров вымогают деньги вооруженные наркоманы, дети убивают родителей из-за скромной пенсии. Когда-то состоятельные люди исчезают, а все думают, что они уехали в Европу. По всей Украине идет охота на иностранцев. Похищают даже бывших наемников, чтобы у родственников вымогать более крупные суммы. При этом похитители не боятся снимать деньги в банкоматах. К ним они подъезжают с боевым прикрытием целых националистических подразделений.

По словам Андрея вооруженные формирования теробороны уже криминализировались настолько, что постепенно начинают делить районы Львова с другими группами. И не только группами, но и международными группировками. Ведь контрабанда с Польшей была налажена в 90-е годы, и сегодня эти каналы задействованы на 100% в обе стороны.

ГРАНАТОМЕТЫ В МАШИНАХ ДИПЛОМАТОВ

- Тогда торговали контрафактной электроникой и шмотками, потом угнанными иномарками, а сейчас больше наркотиками и оружием. Оружие гуляет по рукам совершенно бесконтрольно, - отмечает Андрей. - В старинном амбаре под соседним домом какие-то военные устроили склад с оружием. По ночам к окнам подвала подъезжают машины с дипломатическими польскими номерами забирают оттуда ящики. Говорят, что оружие продают с украинских складов криминальным группировкам в Европе за четверть цены. Через польских пограничников оружие попадает конечным покупателями в Чехии и Германии, - говорит Андрей.

Остается надеяться, что местный криминалитет с гранатометами и пулеметами не базы НАТО собрался захватывать с ядерным оружием, а какие-нибудь музеи и банковские хранилища. Ведь миллионы украинцев получили возможность устроиться в Европе согласно своим представлениям о достойной жизни. И тут Европе и США придется потерпеть.

Ситуация, когда украинский криминалитет (именно его в США и Европе раньше и называли «русским») стал проявлять интерес к тяжелому вооружению вызвала обеспокоенность у главы Нацагентства Великобритании по борьбе с преступностью Грэма Биггара.

Он прямо заявил британским СМИ, что «поставляемые украинской армии западными странами гранатометы, пулеметы и гранаты могут попасть в руки преступных группировок и террористов в Британии». Со всеми вытекающими последствиями…

ГРЯДЕТ ПЕРЕДЕЛ КРИМИНАЛЬНОГО РЫНКА

Пока армейское оружие НАТО оседает в многочисленных украинских группировках, что уже притесняют в Европе других торговцев проститутками, наркотиками и оружием. Спокойствие продлится не долго: в Европе грядет глобальный передел криминального рынка, что сейчас занимают этнические группировки из Африки и Азии. Из рук преступников армейское оружие попадет в руки экстремистов и террористов. Это только вопрос времени.

В силовых структурах России также отмечают приток оружия с Запада. В приграничных с Украиной регионах ФСБ регулярно изымает десятки пулеметов, гранатометов, стали попадаться даже зенитные ракетные комплексы. Стрелковое оружие предлагают на любой вкус. Среди импортных патронов встречаются даже боеприпасы с маркировкой «Ukraine» на донышке гильзы.

Пока в США думают, как же ужесточить контроль за вооружениями, что они отправляют на Украину, в Европе может грянуть не «цветная», а криминальная революция. Возможно только тогда термин «деукранизация» во всем мире станет синонимом термина «декриминализация».