Как зарабатывают звёздные детки: Гном Гномыч получает по 12 млн в год, а сын Алены Свиридовой устроился официантом

Сын Наташи Королевой преподает японский язык. Но цена кусается. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Благодаря знаменитым мамам и папам они росли с золотой ложкой во рту, но рано или поздно халява заканчивается. Или нет? Сайт KP.RU узнал, кто из звёздных отпрысков получил для раскрутки собственный бизнес, а кому пришлось начинать с самых низов.

АРХИП ГЛУШКО, 20 лет

Сын Наташи Королёвой

Как ни пыталась Наташа Королёва по своему образу и подобию слепить из наследника певца, он, выпустив пару не самых удачных треков, пошел по другой дорожке - лингвиста-япониста. Этот путь, как у всякого самурая, оказался тернист: Архип бросил учебу в Америке, поступил в Москве в Высшую школу экономики на востоковеда за 400 тысяч рублей в год, а уже на втором курсе ушел в другой ВУЗ, чтобы сосредоточиться на изучении языка (а не всего Востока).

Как не раз хвасталась "япона мама", денег сын у неё не просит. Он сам зарабатывает на жизнь репетиторством - преподает японский онлайн всем желающим. Анкеты Глушко "Комсомолка" действительно обнаружила в базе крупных агрегаторов услуг. Однако, популярностью там знаменитый отпрыск не пользуется: ни оценок, ни отзывов у репетитора нет. Похоже, все дело в ценнике: тогда как носители языка просят за занятие от 1,5 тысяч рублей, один урок с сыном Королёвой обойдется аж в 5 тысяч.

Один урок с Архипом Глушко стоит 5000 рублей, тогда как у конкурентов цена в 2-3 раза ниже.

СТЕФАНИЯ МАЛИКОВА, 22 года

Дочь Дмитрия Маликова

Стеше, как называют Стефанию дома, знаменитый отец дал блестящее образование. В ее портфолио - аттестат элитной гимназии на Рублёвке и диплом МГИМО по специальности "Международная журналистика". Однако, красивой девушке захотелось красивого бизнеса. Теперь Маликова - дизайнер женской одежды и владелица собственного бутика в самом центре Москвы. Этот проект она, мол, запустила сама, участвуя в рекламных съемках и откладывая деньги: копить пришлось несколько лет.

Свои товары Стефания Маликова рекламирует сама.

Свою коллекцию обладательница модельной внешности рекламирует сама, а стоят наряды от Стеши как у именитых дизайнеров. Платья, в среднем, обойдутся в сумму от 15 до 25 тысяч рублей, рубашки - от 12,5 тысяч, брюки - от 16 тысяч, пальто - от 45 тысяч, куртка из натуральной кожи - 88 тысяч. Сам Дмитрий Маликов творениями дочери, которая "трудится по 12 часов в день", очень гордится. Но скептики почему-то уверены, что Стефания продает по бешеным деньгам вещи с Али Экспресс...

САША ПЛЮЩЕНКО, 9 лет

Сын Яны Рудковской

Гном Гномыч, как пить дать, будет завидным женихом: вот уже несколько лет подряд юный фигурист зарабатывает от 12 миллионов (!) рублей в год - это примерно в 30 раз больше дохода среднестатистического россиянина. Основную часть денег Плющенко-младший получает за участие в ледовых шоу отца. Кроме того, у него есть крупные рекламные контракты, в том числе с мировыми брендами одежды, плюс доходы от соцсетей, где у звездного наследника 1,5 млн подписчиков. Конечно, из-за санкций количество предложений сократилось, но хваткая Яна Рудковская придумала, как отбить потери.

Гном Гномыч с детства привык к роскошной жизни. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Раньше съемочный день Гном Гномыча стоил 250 тысяч рублей, а сейчас мы подняли сумму до 500 тысяч, - похвасталась на днях продюсер.

Все заработки фигуриста идут на его собственный счет, с которого Саша оплачивает себе няню, водителя и охранника. В остальном Плющенко-младший не тратится - копит на квартиру.

ГРИГОРИЙ МИРОШНИЧЕНКО, 18 лет

Сын Алены Свиридовой

В прошлом году младший сын "бедной овечки", которого она родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко, окончил кадетское училище. Гриша мечтал о карьере артиста, но провалил экзамены в ГИТИС. Тогда, чтобы не сидеть на шее знаменитой матери, парень устроился в ресторан официантом. Зарплата оказалась скромной - новичкам платят примерно по 200-300 рублей в час, но с чаевыми выходило неплохо. А этим летом, сполна наевшись тяжким хлебом работника общепита, Григорий все-таки сдал экзамены и поступил на факультет актерского мастерства.

Младший сын Алены Свиридовой устроился официантом в ресторан. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но Алена Свиридова все равно недовольна: она мечтала, чтобы младший сын по примеру старшего уехал за океан: 39-летний Василий Свиридов живет в Канаде и работает программистом.

ДЕНИ БАЙСАРОВ, 24 года

Сын Кристины Орбакайте

Отучившийся в Лондоне внук Пугачевой никогда не пытался работать "на дядю". Пару лет назад, вернувшись в Москву, знаменитый наследник не без помощи родни запустил собственный ивент-бизнес - фирму по организации праздников. Байсаров устраивал в столице секретные вечеринки, на которых обещал гостям "мистические спектакли в комнатах с атмосферой тайного сообщества". Билеты на эти тусовки продавались по цене от 15 до 30 тысяч рублей, что даже для избалованных московских тусовщиков оказалось дороговато. Бизнес заглох.

Теперь у Дени новое начинание: мастер-классы по арт-терапии - это уроки живописи и психологическая разгрузка в одном флаконе. Гостей занимают абстракцией, обучают техникам жидкого искусства и рисованию флуоресцентной краской с модели (не ню!), предлагают расписывать холщовые сумки. Билет на такие занятия обойдется в 3,5 тысячи, средняя наполняемость студии - 30 человек. Таким образом, за один мастер-класс можно заработать более 100 тысяч рублей.