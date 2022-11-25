Мавзолей и Кремль в ближайшие годы ждет масштабная реставрация

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АО «Группа компаний «ЕКС» совместно с Министерством Культуры РФ ведёт работы по сохранению объектов культурного наследия.

Подрядчик реализует проектно-изыскательские и ремонтно-реставрационные работы. Последний раз такие масштабные работы проводились в конце 20 века. В планах реставраторов в течение 10-ти лет провести работы на 9 объектах. Значение данных объектов огромно для нашей страны в прошлом настоящем и будущем: Арсенал, Большой Кремлевский дворец с теремным дворцом и домовыми церквями, Потешный дворец и, конечно, Мавзолей им. Ленина.

По сути, это здание-музей под открытым небом. ГК «ЕКС» предстоит выполнить сложнейшую работу по реставрации подлинных интерьеров и при этом обеспечить возможность их использования в современных реалиях.

Компания ЕКС подчеркивает, что в работах задействовано более 200 специалистов по различным направлениям реставрации и приспособления ОКН. Организована межведомственная комиссия в составе: ФСО, МК РФ, Администрация президента, Протокол президента РФ, Комендатура московского кремля и др. по вопросам реставрации объектов Кремля. В работах принимают участие специалисты высшей и 1 категории, привлечены члены федерального научно-методического совета при МК РФ.

В настоящий момент завершаются работы по комплексным научным исследованиям. Разработана и вынесена на межведомственную комиссию и федеральный методический совет концепции реставрации и приспособления. Определён первоочередной перечень работ, направленный на недопущение утрат поделённых элементов памятников.

В ближайшее время планируется выпустить проектные решения и приступить к реставрации.