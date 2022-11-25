Рука пришельца: шокирующая находка на пляже в Бразилии

Пришелец с шестью пальцами из документального фильма

Рука, сравнимая по размеру с человеческой, но не человеческая, это точно, попалась на глаза молодым людям из Бразилии. Летисия Гомес Сантьяго (Leticia Gomes Santiago) и ее бойфренд Деванир Соуза (Devanir Souza) увидели торчащую из песка костлявую кисть, прогуливаясь вдоль берега в Илья-Комприде (Ilha Comprida, Sаo Paulo State, Brazil). Кисть имела 5 непропорционально длинных пальцев.

Крупные кости, похожие на гуманоидные, дали основание предполагать, что это останки инопланетянина

- Пришелец! – решили молодые люди, - гуманоид! Или русалка! Они запечатлели находку на видео, показали друзьям, сообщили властям и рассказали СМИ.

Друзья, равно, как и многочисленные пользователи соцсетей, конечно же, согласились с инопланетной версией. А вот власти несколько дней сомневались - до тех пор, пока Эрик Комин (Eric Comin), авторитетный местный биолог и специалист по морской фауне, не убедил энтузиастов внеземной жизни, что костлява рука все же земная. Точнее морская. Принадлежала какому-то китообразному. Скорее всего дельфину, который, судя по степени разложения плоти, погиб примерно полтора года назад.

На руке - пять пальцев. Как у людей

Кстати, наличие пяти пальцев как раз не удивительно. Именно столькими обладают наши млекопитающие. А вот, к примеру, шесть штук или три выглядели бы, конечно, странно.

По шесть пальцев на руках и ногах имел пришелец, который, якобы, погиб при крушении «летающей тарелки» в США в 1947 году. Документальный фильм о его вскрытии до сих пор обсуждают — подделка или нет.

Трехпалыми были мумии, обнаруженные в Перу рядом с легендарным плато Наска.

Мумия маленького человечка с тремя пальцами на руках

Эксперт объяснил, что кости плавников китообразных действительно похожи на гуманоидные. То есть, на наши – выглядят пальцами. Это свидетельствует о том, что древние предки этих млекопитающих, которые жили многие миллионы лет назад, время от времени выбирались на сушу - вели полуводный образ жизни - вроде нынешних бегемотов. У них тогда были пятипалые конечности, а не плавники. Кости, напоминающие о «руках», сохранились у современных китов, дельфинов и прочих, подобных им морских млекопитающих.

Плавник кита без кожи

Эксперт продемонстрировал, насколько шокирующе выглядит лишенный кожи плавник – он и в самом деле похож на человеческую руку. Или руку человекообразного пришельца среднего размера. Как хотите. Даже видно нечто напоминающее ногти.

Кости плавника кита

Вывод: находка на пляже в Бразилии не свидетельствуют о том, что там побывали инопланетяне.