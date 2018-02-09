Тайна трехпалых мумий. Часть 3

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:05:23+03:00

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Окончание. Начало

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета завершают расшифровку генома двух загадочных мумий - Марии и Вавиты. Так их назвали исследователи. Мария примерно 1800 лет назад была взрослой женщиной, Вавита - 9-месячным ребенком. Не исключено, что они мать и дитя.

Образцы тканей мумий привез в Россию профессор Константин Коротков, который и рассказал «КП» о том, что уже удалось выяснить. Как уверяют ученые, останки подлинные. И самое главное: нечеловеческие пальцы мумий - по три штуки на каждой конечности - их собственные.

«Зеленые человечки»

- Недавно перуанцы добавили нам работы, - рассказывает Константин Коротков, - показали еще четыре мумии. Нашли их якобы в той же пещере, что и Марию с Вавитой. Но из американских лабораторий, в которых провели радио­углеродные анализы, пришли почему-то разные результаты. Согласно одному этим мумиям около 6500 лет, другой дал около 4000 лет. Получается, что они как минимум в два раза старше своих соседок.

Казалось бы, удивить тех, кто видел Марию и Вавиту, уже невозможно. Однако это удалось - тела вновь прибывших впечатлили куда сильнее. Они принадлежали существам ростом примерно по 70 см. И напоминали тех, кого мы ныне называем «зелеными человечками».

- У маленьких мумий по две руки, по две ноги, головы имеются, глаза, рты, - говорит профессор. - На томограммах видны скелеты. Ткани тел - биологические, по химическому составу - человеческие. И ДНК мумий человеческая - 23 пары хромосом. Все четыре - самцы - носители мужской Y-хромосомы. Одно слово - люди. Но они не люди. Анатомическое строение - совсем иное.

«Лицом» 70-сантиметровый гуманоид вылитый инопланетянин. Фото: youtube.com

Взять, к примеру, кости конечностей. У нас они парные: внизу большая и малая берцовые кости, вверху - лучевая и локтевая. У мумий по одной кости как вверху, так и внизу. Подвижность суставов ограничена - могут сгибаться, как простые шарниры, только в одной плоскости. Как у Буратино.

У 70-сантиметровых самцов по три пальца. Как у Марии и Вавиты. И черепа вытянуты в затылочной части. Но гораздо сильнее. Полости носа нет, надбровные дуги - слабовыраженные. Но самое удивительное - это рты. Отверстия есть, а подвижных нижних челюстей нет. Нижние челюсти мумий представляют одно целое с другими костями черепа.

- Как же они жевали, когда были живыми? - переживаю я.

- Никак не жевали, - отвечает профессор, - могли сосать.

В предварительном отчете Константин Коротков отметил и другие странности: «...межпозвонковые диски отсутствуют. Позвонки слиты в цельный позвоночный столб. Но межпозвонковые отверстия имеются. Грудина отсутствует. Крупные ключицы соединены между собой. Грудная клетка в верхнем отделе килевидной формы, представлена немногочисленными ребрами, имеющими форму полукольца...»

- Анатомическое строение уникальное, - подчеркивает Константин Коротков. - Ни у кого на земле такого нет.

- Так кто же они - эти «человечки»?

- Можно предполагать все что угодно. Вплоть до того, что они инопланетяне. Или биороботы.

На скалах Перу можно встретить изображения трехпалых существ. Фото: youtube.com

Старшие братья

- По поводу 70-сантиметровых существ не знаю что и думать, - признается в итоге профессор. - А вот Мария и Вавита вполне могут быть потомками некой расы, представители которой достигли высокого уровня развития гораздо раньше людей нашего вида. На много тысяч лет раньше. Скорее всего, именно продвинутые предшественники - наши старшие братья по разуму - оставили артефакты, создать которые было явно не по силам более поздним культурам. Даже инкам. К примеру, в Перу озадачивают сооружения так называемой полигональной кладки - из огромных каменных блоков неправильных форм весом в сотни тонн каждый, которые подогнаны друг к другу так, что бритву не просунуть. Они не разрушились за десятки, а то и за сотни тысяч лет.

- Почти все предшественники погибли в результате некоего катаклизма типа потопа или удара кометы, - развивает дальше свою гипотезу Константин Коротков. - Небольшое число выживших встретились с предками людей - дикими племенами, стали учить их ремеслам, земледелию. Скрещиваться начали. А сами были трехпалыми. Эта генетическая особенность могла проявиться в последующих поколениях.

Профессор не исключает и другое: предшественники жили изолированно, скрещивались только между собой, что в итоге могло привести к вырождению - появлению тех самых трех длиннющих пальцев.

Кстати, на территории Перу попадаются наскальные рисунки, на которых изображены трехпалые существа.

Гости из других миров

А вдруг все эти мумии и в самом деле не от мира сего? Особенно «человечки». Обнаруженные в Перу гуманоиды напоминают еще и пришельцев из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» - похожи и черепами, и пропорциями тела, и «лицами». Только размером гораздо меньше. И не хрустальные.

Одна из маленьких мумий даже сидит в той же позе, что и хрустальные герои фильма. И у нее тоже нет головы.

Киношные пришельцы оказались гостями из иного измерения. Кто знает, вдруг и перуанские «человечки» оттуда же?

Ученые продолжают генетические исследования. Планируют организовать экспедицию, чтобы с помощью приборов поискать другие пещеры и спрятанные в них останки.

От редакции:

Мы (как, наверное, и вы, уважаемые читатели) пребываем в некотором замешательстве. То, о чем рассказывает профессор, тянет на мировую сенсацию. Но научное сообщество молчит. Почему? Отмахнулось - мол, какая-то очередная байка? Но как быть с экспертизами, проведенными серьезными институтами? Многое, конечно, прояснит расшифровка генома, которую в конце февраля должны закончить в Санкт-Петербургском государственном университете. Мы обязательно обратимся и к другим ученым, не имеющим отношения к данной истории. Очень все-таки хочется разгадать загадку трехпалых мумий.