Главное – взяться за руки!

Оцените мастерство джигитовки: драйв и четкую геометрию равнобедренного треугольника наездника и животного. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Цирковая постановка – обо всем лучшем внутри нас. О детстве, о любви, о вере в торжество Добра над Злом, о бессмертии духа, о богатой нашей Родине. А в ней всего так много – народов, языков, смыслов, костюмов, красок, времен года, наконец, безграничного мудрого прощения и величайшей душевной щедрости. И этого у нас никто не заберет.

Большой Санкт-Петербургский государственный цирк имени Гаэтано Чинизелли, изрядно похорошевший после недавнего ремонта, проведенного Росгосцирком, и готовящийся в декабре отметить 145-летний юбилей, представляет семейный спектакль «Вместе целая страна». Год назад программа задумывалась к 100-летию СССР, затем была переосмыслена к году культурного наследия народов России, объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня на фоне происходящих событий представление невольно получило особенное патриотическое звучание и служит едва ли не метафорой объединения народов России. По сюжету это путешествие по нашей огромной стране, по разным ее уголкам и временам года с участием Петрушки, который в силу обстоятельств то находит, то теряет свою возлюбленную Акулину. Герой проходит испытания, гибнет и вновь воскресает, являя собой мощную силу русского духа. Сначала зритель видит зиму и снежные забавы, затем цветущую весну во всей красе, зрелое лето, Яблочный Спас, осень с ее несметными урожаями и подведением итогов. Во всем действе – дань традициям и национальным ценностям, перекличка с историей, фольклором и известными авторскими сказками, например, как «Конек-Горбунок» Петра Ершова.

Петрушка в момент Вознесения. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

«В спектакле «Вместе целая страна» выразительным и понятным каждому языком цирка раскрываются темы малой родины, деревни, детства, разнообразия и богатства нашего культурного наследий. Мы уверены, что наш спектакль тронет за душу каждого в зрительном зале», - убежден Сергей Беляков, генеральный директор Росгосцирка.

«Раз – и ты в счастье!»

- Мне хотелось подарить людям сказку, - рассказывает об идее спектакля режиссер Виктория Коновалова, ученица Романа Виктюка. – Чтобы – раз, и всем было хорошо! Раз – и ты в детстве, в сказке! Раз – и ты из зимы попадаешь в лето! Раз – и все вместе, и счастье! Ведь цирк обязывает творить чудеса. Сам манеж – универсальная окружность – выстраивает всех в круг и объединяет, как фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (теперь ВВЦ). Объединяя культуры разных народов в одном представлении, мы создаем многогранное и многонациональное «полотно» нашей необъятной России, говорящей на 140 языках. И все они хотят жить вместе. Все верят в дружбу и учатся понимать друг друга без слов. Ключевое слово для меня в этом представлении «вместе» - вместе с семьей, детьми, любимыми, друг с другом. А кроме того, сейчас для всех нас, как никогда, важно быть всем вместе, сплотиться, чтобы быть сильнее.

Русский цирк без медведей был бы не тот. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

...И пусть каждый думает о том, о чем хочет – о ржаном поле из детства, о лете в гостях у бабушки с дедушкой, о месте, где ему хорошо. В спектакле есть сказочный клубочек, который обязательно приведет главного героя кукольного Петрушку к счастью... В то же время в постановке полно озорства, ребячества, хорошей «безбашенности», с которой цирковые артисты идут на умопомрачительные трюки.

- Надеюсь, мой учитель, Роман Григорьевич, сказал бы по итогу: «Лихо!» - продолжает режиссер Виктория Коновалова. - Он всегда так говорил, когда одобрял работу. Виктюк одобрял поступки и жизнь как таковую, любое движение вперед. Для меня поставить представление в цирке было и вызовом, и движением вперед, и преодолением себя, выходом из зоны комфорта. Декорации к спектаклю созданы по проекту заслуженного художника России Владимира Боера. Наконец, впервые в нашем цирковом проекте одновременно работают два оркестра: классический цирковой и музыкальный коллектив русских народных инструментов «Терем-квартет». Музыку для спектакля написал композитор, аранжировщик Сергей Мелик. С благодарностью отмечу работу художницы Натальи Чистовой. Специально для этой семейной сказки было сшито более сотни костюмов по ее эскизам.

У спектакля истинно народное звучание. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

К слову сказать, пошить новый костюм для циркового артиста – дело архищепетильное – ведь речь идет о безопасности человека во время исполнения номера, о его жизни и здоровье. Нужно, чтобы ничего не отвлекало и не мешало. Артисту требуется не меньше двух месяцев, чтобы сжиться с новыми, допустим, штанами. А по истечении этого испытательного периода становится ясно, кто кого победил – штаны артиста или наоборот.

Да они же без носков!

Впервые в жизни я смеялась над клоунами. Мы все хохотали – дети и взрослые, сбоку, спереди и сзади сидящие зрители. Клоунское трио «Без носков» (которое за глаза, все конечно же, зовут «Носки»), не просто разыгрывали перед нами комичные ситуации, они каждую репризу играли маленький спектакль. Вот что значит – театральная закваска. Правда, это уже потом, после представления, выяснилось, что все трое выпускники театрального вуза и пришли в Росгосцирк как комедийные актеры. Надо отдать должное ребятам – очень пришлись ко двору. Но как невозможно на словах объяснить музыку и живопись, так невозможно описать талантливый юмор «носков», из чего он рождается. Одно несомненно: эти ребята из Екатеринбурга – Артем Бабинов, Максим Карпов и Константин Копейкин – новое явление в клоунаде нашего времени. И их уже знают и в профессиональных кругах, и публика в мире.

Клоунское трио «Без носков» — настоящая находка для представления. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

- Нас очень подкупило приглашение участвовать в проекте «Вместе целая страна» на этой великолепной площадке, в старейшем цирке страны в Санкт-Петербурге, для нас лестно здесь оказаться и бок о бок работать с артистами высочайшего класса, - вступает в разговор Максим Карпов, он же – Масё, он же Малыш.

- Этот спектакль мне нравится самой идеей, - говорит Константин Копейкин, он же Сергеич, он же Простак. – В нынешней ситуации нам всем необходимо единение. Главное – действительно быть вместе. У нас огромная страна, множество мнений, но надо быть друг с другом, держаться за руки и чувствовать, что мы все рядом. Та же идея пронизывает и наши репризы: как бы мы ни ссорились и не ругались друг с дружкой, все равно мы друзья. Мы обязательно обнимаемся, поем и вместе идем куролесить дальше...

...Так что если хотите получить порцию стопроцентного веселья, то сходите сначала на семейное представление «Вместе целая страна», а потом и на новогоднее «Загадай желание». Под Новый год троица выступит в главной роли, и наверняка это будет еще более феерично. ....обещают взять в руки баян, бас-гитару, ударную установку, на которых сыграют сами и превосходно. Говорят, что Максим – будет и в джигитовке участвовать.

В общем, неправда, что цирк – развлечение для детей. Собственно, он и начинался-то с представлений для взрослых. Дневные детские показы появились гораздо позже. В детях цирк поддерживает веру в чудо, что само по себе не мало. Но ребенком ты просто не способен оценить весь риск, на который идет артист, и тот труд, который стоит за кажущейся волшебной легкостью циркового бытия.

Однако чем старше становишься, тем больше ты способен цирк полюбить. Тем сильнее екает сердце, когда эквилибрист пытается удержать равновесие, работая сразу во всех плоскостях, стоя на «многоэтажной» башне из катушек и дощечек, да еще и жонглируя при этом. Как это делает Алмаз Алжанов. Или когда под самым куполом крутятся без страховки артисты на свободной проволоке – семья Шарковичей.

Или когда во весь опор на маленьком пятачке манежа (диаметр всего 13 м) мчатся могучие кони (вроде карачаевского Хана), неся богатырских акробатов-наездников под руководством Заслуженного артиста Республики Северная Осетия-Алания Сергея Муратова. В цирке – в этой своеобразной линзе страны - работают люди разных национальностей и прекрасно ладят и понимают друг друга, потому что их связывает общее дело и общая любовь – к профессии. Что касается коллектива Сергея Муратова, то джигиты из Осетии более 20 лет проработали в Японии, а сейчас радуют своим экстремальным искусством публику Санкт-Петербурга.

...От волнения ты все время забываешь дышать. И с облегчением выдыхаешь, когда артисты ВСЕ ВМЕСТЕ выходят на финальный проход - «цирк, allez!» За этими, настоящими, эмоциями и за победойдуха над телом мы опять и опять идем в цирк.