Начать общение с чат-ботом можно в официальной группе PHARAOH ВКонтакте

С его помощью поклонники артиста смогут пройти тематический квест и получить уникальную обложку, созданную нейросетью на основе текстов хип-хоп-исполнителя, а также выиграть памятные призы.

Начать общение с чат-ботом можно в официальной группе PHARAOH ВКонтакте. Для этого нужно отправить боту любое сообщение. Сразу после этого пользователь с головой погрузится в загадочный мир PHILARMONIA и вступит в диалог с главным персонажем истории — сомелье по имени Гильем. Вместе со слушателем он«продегустирует» все треки с нового альбома.

По завершении атмосферного квеста каждый участник получит уникальную обложку для профиля: с помощью нейросетей ВКонтакте сгенерирует изображение по мотивам текстов хип-хоп-артиста. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, пользователю достаточно установить получившуюся обложку в профиле и ждать результатов.

Нейросеть от ВКонтакте подарит поклонникам PHARAOH уникальные обложки на основе текстов из нового музыкального альбома PHILARMONIA

PHILARMONIA — девятый студийный альбом хип-хоп-исполнителя PHARAOH, лидера творческого объединения Dead Dynasty. «Кто-то дорос, кто-то не дорос, кто-то дорастёт, а кто-то никогда и не попытается», — прокомментировал выход пластинки артист.

К 16-летию ВКонтакте социальная сеть предоставила пользователям возможность создавать и устанавливать уникальные обложки в личный профиль. Выбрать изображение можно как самостоятельно, так и с помощью искусственного интеллекта, который генерирует персональную обложку исходя из интересов и увлечений каждого отдельного человека. Таким образом, у пользователей соцсети появился ещё один способ подчеркнуть свою индивидуальность.