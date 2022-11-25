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Умные вещи25 ноября 2022 11:27

Нейросеть от ВКонтакте подарит поклонникам PHARAOH уникальные обложки на основе текстов из нового музыкального альбома PHILARMONIA

ВКонтакте и VK Музыка запустили специального чат-бота в честь выхода нового альбома PHILARMONIA от PHARAOH
Начать общение с чат-ботом можно в официальной группе PHARAOH ВКонтакте

Начать общение с чат-ботом можно в официальной группе PHARAOH ВКонтакте

С его помощью поклонники артиста смогут пройти тематический квест и получить уникальную обложку, созданную нейросетью на основе текстов хип-хоп-исполнителя, а также выиграть памятные призы.

Начать общение с чат-ботом можно в официальной группе PHARAOH ВКонтакте. Для этого нужно отправить боту любое сообщение. Сразу после этого пользователь с головой погрузится в загадочный мир PHILARMONIA и вступит в диалог с главным персонажем истории — сомелье по имени Гильем. Вместе со слушателем он«продегустирует» все треки с нового альбома.

По завершении атмосферного квеста каждый участник получит уникальную обложку для профиля: с помощью нейросетей ВКонтакте сгенерирует изображение по мотивам текстов хип-хоп-артиста. Чтобы принять участие в розыгрыше призов, пользователю достаточно установить получившуюся обложку в профиле и ждать результатов.

Нейросеть от ВКонтакте подарит поклонникам PHARAOH уникальные обложки на основе текстов из нового музыкального альбома PHILARMONIA

Нейросеть от ВКонтакте подарит поклонникам PHARAOH уникальные обложки на основе текстов из нового музыкального альбома PHILARMONIA

PHILARMONIA — девятый студийный альбом хип-хоп-исполнителя PHARAOH, лидера творческого объединения Dead Dynasty. «Кто-то дорос, кто-то не дорос, кто-то дорастёт, а кто-то никогда и не попытается», — прокомментировал выход пластинки артист.

К 16-летию ВКонтакте социальная сеть предоставила пользователям возможность создавать и устанавливать уникальные обложки в личный профиль. Выбрать изображение можно как самостоятельно, так и с помощью искусственного интеллекта, который генерирует персональную обложку исходя из интересов и увлечений каждого отдельного человека. Таким образом, у пользователей соцсети появился ещё один способ подчеркнуть свою индивидуальность.

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