Минобороны ликвидировало за сутки более 300 иностранных наемников

Больше всего среди погибших и раненых иностранцев оказалось граждан Польши

В Минобороны России сообщили об ракетных и артиллерийских ударах по местам скопления иностранных граждан в районах проведения специальной военной операции.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков. Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием ВКС России уничтожено еще более ста наемников так называемого «иностранного легиона»», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также перечислил потери ВСУ на других участках фронта: на Купянском направлении ВСУ потеряли в атаках до 30-ти военнослужащих, на Красно-Лиманском до 70-ти, на Донецком уничтожено до 60-ти, а на Южно-Донецком более 50-ти украинских.

На всех участках враг был отброшен, а ВСУ лишилось десятков танков, бронемашин и пикапов.

Кроме того, за сутки силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 5 снарядов «HIMARS» и «Ольха», 4 беспилотника, 6 пунктов управления противника, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164-х районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета

177 - вертолетов

2562 - беспилотных летательных аппарата

390 - зенитных ракетных комплексов

6813 - танков и других боевых бронированных машин

902 - боевые машины реактивных систем залпового огня

3620 - орудий полевой артиллерии и минометов

7352 - единицы специальной военной автомобильной техники