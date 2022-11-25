В Москве проходит Первый Российский винодельнический форум

В рамках пленарного заседания «Виноделие России: новая орбита», прошедшего на Российском винодельческом форуме, детально обсуждалось развитие стратегических направлений долгосрочной программы развития виноделия в России.

Как отметил модерировавший заседание Председатель Правления Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, реализация комплексной программы развития виноградарства и виноделия в России, которая включает в себя несколько стратегических направлений, определяет высокие темпы развития отрасли.

Выступление Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, сообщившей собравшимся, что председатель правительства Михаил Мишустин одобрил проведение форума на ежегодной основе, было посвящено первоочередным моментам развития отрасли в рамках ФЗ N 468 «О виноградарстве и виноделии в России», благодаря которым винодельческие хозяйства становятся точкой развития территорий в целом. Главное, чтобы, как отметила Абрамченко, чтобы “государство и отрасль говорили на одном языке”. По словам Абрамченко отрасль демонстрирует превосходные показатели: рост производства винограда составил более 10% к 2020 году, рынок российского вина был оценен на 55% всего отечественного рынка винодельческой продукции. При этом было сказано, что в целом рынок готов принять вплоть до 400 млн литров отечественного вина. Всего, как было заявлено Абрамченко, до 2030 года в российское виноделие планируется инвестировать 26 млрд рублей. Одним из ключевых моментов в этой связи становится поддержка инвестиций, в том числе льготные условия лизинга и кредитования, с невозможностью изменить правила игры в течение всего периода льготного кредитования.

Вопросы инвестиционной привлекательности виноделия в своем выступлении поднял Кирилл Лёвин, Первый Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка: “Очередная волна инвестиций, которую мы наблюдаем, ведет к диверсификации виноградарства и виноделия. Все больше внимания уделяется нишевым сегментам: игристым, белым десертным, розовым винам, винам из российских автохтонов. В целом смещается акцент от массового производства продукции к производству качественных вин, востребованных ресторанами и конечными потребителями. Россельхозбанк готов выступить локомотивом развития отрасли, консолидировать на своей базе знаковые проекты, знания и лучшие практики“.

Залог возрождения отрасли – комплексный научный подход, отметил в своем выступлении Михаил Ковальчук, Президент НИЦ «Курчатовский институт». Являясь головной организацией ФНТП развития генетических технологий и научно-производственного центра по обеспечению внедрения передовых научно-технических результатов в сельское хозяйств - своеобразного консорциума, в который входят все виноградарско-винодельческие институты станы, - Курчатовский институт с 2020 года реализует специальную программу развития генетических технологий виноградарства и виноделия. Она заключается, во-первых, в генетической паспортизации и анализе генофонда сортов России и ближнего зарубежья – в настоящий момент в прототип Национальной базы генетической информации, созданном НИЦ «Курчатовский институт», депонированы сотни сортов винограда, в том числе редкие автохтонные сорта России. Второе направление – селекция собственных штаммов дрожжей с опорой на внушительные биоресурсные коллекции, сохранившиеся с советских времен. Отрасль в значительной степени зависит от импорта зарубежных дрожжей, и речь идет о неких типовых штаммах, унифицирующих вкус и аромат российских вин. Сегодня ученые Курчатовского института заняты селекцией собственных, терруарных дрожжей, с особым вниманием к автохтонным сортам.

Следующее направление – питомниководство, где достигнуты конкретные результаты: создан совместный с НИИ «Магарач» и ПАО «Массандра» проект питомника автохтонных сортов. Наконец, четверным важным направлением работ НИЦ «Курчатовский институт» является создание высокоточной методики, позволяющей проследить сортовое происхождение, возраст и регион каждого конкретного вина.

Национальная безопасность невозможна без виноделия, это отметил в своем выступлении и Борис Титов, собственник ПАО «Абрау-Дюрсо»: “Государственное регулирование дало возможность за короткий срок добится впечатляющих результатов. Но есть и проблемы: нам приходится конкурировать с импортными винами не очень понятного происхождения, необходимо выстроить системы сертификации винодельческой продукции”. Первоочередное значение в текущих условиях развития в этих условиях приобретает строительство питомников. Как рассказал Александр Кретов, управляющий акционер ГК “Ариант”, собственный питомник “Кубань-Вино” был заложен еще в 2017 года, сегодня компания закладывает 500 га виноградников ежегодно. Сегодня площадь плодоносящих виноградников “Арианта” составляет 9000 га, однако их количество планируется довести до 13 000 га.

Среди первоочередных задач заседания также были отмечены качественное нормативное регулирование и развитие собственной сырьевой базы, также особо была выделена защита виноградопригодных земель, потенциал которых можно было бы оценить как выдающийся: на федеральном уровне 200 000 гектаров виноградопригодных земель против 100 гектаров действительно функционирующих.

Организаторами Первого Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке Правительства Российской Федерации. Соорганизатор — Россельхозбанк. Мероприятие проходит при поддержке официального партнера – ПАО РНКБ Банк. Партнеры: ПАО «Аэрофлот», АО «Российский экспортный центр». Партнер деловой программы – «Абрау-Дюрсо», Партнеры по организации: Chef&Sommelier, Radisson, Партнеры дегустационного пространства: Кубань-Вино, Simple Group, Вино-коньячный завод «Избербашский», Кизлярский коньячный завод. Официальные поставщики Форума: Рекламная Бартерная Группа, White Cheese from Zhukovka, Solemici. Участники зоны дегустаций: Балаклава, Belmas, Большое русские вино, Галицкий и Галицкий, Долина Леqадия, Усадьба Марках, Loco Cimbali Winery, Золотая Балка, Валерий Захарин, Шумринка, Alma Valley, Sikory, Бюрнье, Esse, Фотисаль, Винодельня Ведерниковъ, Golubitskoe Estate, Дербент вино, Усадьба Дивноморское, Inkerman, Завод марочных вин "Коктебель", Криница, Массандра, Никита Абалихин, Millstream, Дом шампанских вин "Новый Свет", Sort, Тристория, Fanagoria, Ферма М2, Цимлянские вина, Chateau de Talu, Chateau Pinot, Эльбузд, Южная винная компания, Andryus Yutsis. Информационные партнеры: РИА Новости, РБК, Business FM, Коммерсантъ, RMG, Ведомости, Газета.ru, Lenta.ru, Секрет Фирмы, Комсомольская правда, РГ Медиа, 1MI, МИЦ Известия, Сноб, Федерал Пресс, АлкоЭксперт, Wine Weekly, Провина.ru. Restorating.ru, Спиртные напитки и пиво, Simple Wine News.

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