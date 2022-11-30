Трансплантология в России: как восстанавливается самая сложная область медицины после ковидных ограничений

Многие врачи были отправлены на борьбу с ковидом в 2022 году. Фото: Shutterstock

Трансплантология, пожалуй, самая сложная, наукоемкая и при этом бурно развивающаяся область медицины. В этом году юбилейные даты с начала первых трансплантаций: 55-летие первой в мире трансплантации сердца, 35-летие первой успешной трансплантации сердца в России, 25-летие первой трансплантации фрагмента печени от родственного донора и начала программы родственной трансплантации печени детям.

А в 2020 году также были юбилейные даты, важные точки отсчета для трансплантологов: 55 лет первой трансплантации почки и 30 лет первой трансплантации печени в России. К сожалению, именно 2020 пандемийный год вмешался в развитие этой, да и других сложных областей медицины.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ

До 2020 года в России стабильно росло число трансплантаций, их могли делать не только в Москве (здесь по-прежнему основной центр этих сложных высокотехнологичных операций) и Санкт-Петербурге, но и в 33 регионах России. Причем в регионах пересаживали не только почки, но проводились трансплантации и сердца, и других органов. Пусть немного, по одному, два, три десятка операций в год, но это чьи-то спасенные жизни.

Всемирно известный специалист в области трансплантологии и создания искусственных органов Сергей Готье. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

— Трансплантология — это не только операция по пересадке органа, — объясняет академик РАН, хирург, всемирно известный специалист в области трансплантологии и создания искусственных органов Сергей Готье. — Пожалуй, главная работа врача-трансплантолога начинается после операции: подобрать оптимальную терапию, тот уровень иммуносупрессантов, которые бы помогали не отторгнуться донорскому органу и при этом не повредили бы организму реципиента. Ведь у каждого препарата существуют побочные эффекты, и важно так подобрать терапию, чтобы при максимальной пользе мы получили минимум вреда. А для этого трансплантологи должны проходить постоянное обучение, повышать квалификацию, практиковаться. Конечно, пандемия в этом плане здорово нас подкосила. Многие врачи были брошены на борьбу с ковидом, в некоторых центрах приостановились не только операции, но и, скажем так, профессиональный рост хирургов-трансплантологов. К счастью, сейчас все восстанавливается. И мы планируем, что в этом году достигнем и даже превысим уровень 2019 года, когда было выполнено около 2500 трансплантаций по всей стране. Конечно, операции проводились и в пандемию, ведь если человек находится на грани жизни и смерти, тут вопрос не стоит: нужно спасать. Но все же количество операций сократилось примерно до 2000 за 2020 год и составило 2300 за 2021 год.

В целом организовать отделение трансплантации почки в регионах не так уж просто: это достаточно длительная процедура — получить лицензии, быть включенными в перечень учреждений, которым разрешено заниматься трансплантацией... А еще закупка оборудования и, прежде всего, подготовка хирургов-трансплантологов. Кроме того, чтобы грамотно довести и подготовить человека к операции, должна развиваться и нефрологическая служба в регионах.

«Наша многолетняя работа в этой области говорит о том, что не все сразу начинает получаться. Если проведены первые 2–3 трансплантации и все уверены, что все в порядке, все начало работать, то, увы, это далеко не так. Потому что непосредственно пересадка почки во всем этом организационном процессе занимает конечную фазу — вот, наконец, мы сделали трансплантацию. Но для того, чтобы это продолжать, нужно развивать донорство, и не только родственное, а именно посмертное донорство»,— объясняет Сергей Готье.

Нужно развивать донорство, и не только родственное. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

ВАЖНО

Если ребенку необходима трансплантация, то он обеспечивается помощью в первую очередь. В год проводится более двухсот трансплантаций почки и печени детям. Малышам и подросткам пересаживаются также сердце, легкие и даже сердечно-легочный комплекс.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО ХИРУРГОВ

Одна из больших сложностей в регионах, где уже созданы отделения трансплантации, — дооперационное ведение пациентов. Например, для пациентов, которым необходима пересадка сердца, критически важна не только медикаментозная поддержка, но и умение лечащего кардиолога вовремя распознать ухудшение.

«Успех программы трансплантации сердца обусловлен высокой организацией и слаженностью работы большого количества клинических и научных подразделений, объединяющих специалистов разного профиля — от реаниматологов, кардиологов и кардиохирургов до лаборантов, функционалистов, патологоанатомов, а также среднего и младшего медицинского персонала», — объясняет Сергей Готье.

В НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава России, который является ведущим мировым институтом по пересадке сердца, этот мультидисциплинарный подход хорошо отработан. Что и позволяет им проводить большинство трансплантаций сердца в России. В среднем в России за год делают примерно 300 пересадок сердца,более 200 из них — именно в центре Шумакова.

В целом в центре Шумакова проводится более четверти всех пересадок по стране:

— Одним из наших достижений в этом году стала мультиорганная пересадка (сердце + легкие) 15-летнему подростку, — рассказывает Сергей Готье, проводивший операцию. — Такие операции не редкость в мире, да и у нас, но проводились они только взрослым реципиентам. Подростку — впервые. Сейчас он чувствует себя хорошо, можно сказать, что все прошло успешно. И в этом большая заслуга всей нашей большой команды.

Пандемия отступила, и теперь на операциях в центре Шумакова опять присутствует множество практикантов, обучаются врачи из регионов. Процесс спасения жизней нельзя останавливать.

В центре Шумакова проводится более четверти пересадок донорских органов по стране. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

СПРАВКА «КП»

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России (ранее Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова) — ведущее научное и клиническое учреждение, решающее весь комплекс биологических, технических, технологических и медицинских проблем, связанных с трансплантацией органов и тканей, разработкой и созданием искусственных и биоискусственных органов и систем, тканевой инженерией и клеточными технологиями для регенерации органов и тканей. Тут же осуществляется координация исследований по проблемам трансплантологии, подготовка научных и медицинских кадров.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Все возможные вопросы регулирует Закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 1992 года. В него были внесены изменения, связанные с добавлением положений о трансплантации костного мозга и получении стволовых (прогениторных) клеток для лечения заболеваний костного мозга. Но в остальном Закон остался прежним. Он определяет условия и порядок трансплантации органов. Одни из самых главных пунктов:

1. «Трансплантация может быть применена только в случае, если другие медицинские средства не могут гарантировать сохранения жизни больного (реципиента) либо восстановления его здоровья».

То есть на операционный стол больной попадает уже в самом крайнем случае. Поэтому, пока возможна полноценная жизнь с родным, пусть и больным органом, профильные врачи (кардиологи, нефрологи и т. д.) будут поддерживать его работу. Но если становится понятно, что орган отказывает, тогда больному предлагают трансплантацию.

2. «Изъятие органов у живого донора допустимо только в случае, если его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен значительный вред».

Живые доноры — это доноры части печени, почки. Это всегда кровные родственники больного (чаще всего — мать, отец, реже — бабушки-дедушки, дяди-тети и т. д.). Предварительно проводится тщательное обследование донора, и если есть противопоказания (например, гипертония, сопутствующие хронические заболевания), то подбирается орган от посмертного донора.

Как гласит закон: «Трансплантация (пересадка) органов и (или) тканей человека является средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан и должна осуществляться на основе соблюдения законодательства Российской Федерации и прав человека в соответствии с гуманными принципами, провозглашенными международным сообществом, при этом интересы человека должны превалировать над интересами общества или науки».

Существует еще расширение законодательства: изменена статья № 47 «Донорство органов и тканей человека и их трансплантация (пересадка)» закона 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», куда внесены подробности, касающиеся возможности выражения прижизненного волеизъявления. Например, тяжелобольной человек может устно или письменно выразить свое согласие или несогласие на то, чтобы его органы после смерти стали донорскими и смогли спасти чью-то жизнь.

Трансплантация органов и (или) тканей человека является средством спасения жизни и восстановления здоровья граждан. Источник: ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России

ВАЖНО

Зачем нужно донорство органов и тканей?

Это гуманно. Пересадка органа может понадобиться любому человеку. Зачастую это единственный шанс спасти жизнь. Если не развивать программы трансплантации и донорства, тысячи людей рискуют не дождаться операции и погибнуть. Основные религиозные конфессии признают донорство и трансплантацию органов актом любви и сострадания.

Подробнее о донорстве органов в целях трансплантации вы можете узнать на сайте donorstvo.org