"Не абьюзь бумера, голомордый". В России отмечают всемирный День придумывания новых слов

Орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 151 новым словом. Фото: Shutterstock

Для человека жить в эпоху перемен удовольствие ниже среднего. Но для языка - это отличная ситуация! Именно во времена революций и потрясений появляется множество новых слов. Например, в Петровскую эпоху лексический состав русского языка изменился на 70 процентов.

Со времен появления словаря Даля прошло 150 лет, но недавнее исследование “Яндекса” показало, что 40 процентов слов из его арсенала сегодня не употребляется в принципе. Всего за полтора века знаменитый словарь превратился в музейный экспонат и памятник эпохе! Лингвисты утверждают, что через 100-200 лет язык, которым мы с вами разговариваем будет не понятен для потомков. Один из главных дирижеров этих изменений это цифровая революция.

Осенью этого года орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН пополнился 151 новым словом. Изрядная доля из них - это слова из интернета:

- Бумеры

- Видеоблогер

- Гейм-зона

- Зумеры

- Медиафейк

- Миллениалы

- Погуглить

- Ретвитнуть

- Телеграм-канал

Кроме того, официальную прописку в словаре получили “абьюз” (психологическое насилие над близким человеком), джетлаг, покерфейс (невозмутимое лицо), шаверма и шаурма.

Поисковая система научит говорить правильно?

Но изменится не только активный словарный запас, но и грамматика. Это может произойти под влиянием общения с поисковыми системами и голосовыми помощниками. Коммуникация эта очень специфическая. Поскольку “железяки” понимают нас не очень хорошо, мы обращаемся с ними, как с деревенскими дурачками - коверкая привычный порядок слов в предложении. В обычной речи мы говорим примерно так: “Я хочу посмотреть сериал “Дом Дракона”. То есть самое важно - в конце. В поисковом запросе все делается наоборот: самое главное выносится вперед и фраза приобретает привычный для современного пользователя-киномана вид: “Дом Дракона” сериал смотреть онлайн”. На эту особенность обратил внимание кандидат филологических наук и лингвист «Яндекса» Борис Иомдин. Учитывая, что уже сейчас мы с поисковыми системами и виртуальными ассистентами разговариваем чаще, чем с друзьями и коллегами по работе, со временем такая конструкция, возможно, станет нормой русского языка.

Народ лечился от COVID-19 с помощью юмора

Два предыдущих года прошли в России и в мире под знаком пандемии. Не удивительно, что напасть оставила заметный след в отечественной лексике. Словом 2020 года по версии Государственного института русского языка имени Пушкина стала “самоизоляция” - она поделила первое место с термином “обнуление” (изменения Конституции тоже бурно обсуждались в этом году). Победителей и призеров лингвисты определяют по частоте использования. А в прошлом году на первое место вышло слово “спутник” - его стали употреблять в 9 раз чаще. Второе рождение “спутник” обрел, когда это название получила российская вакцина от коронавируса и “Спутник V” обсуждали на все лады.

Великий и могучий русский язык отреагировал на пандемию COVID-19 жемчужной россыпью новых слов:

- макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки);

- коронапофигисты:

- ковидиот (тот кто неадекватно реагирует на пандемию);

- карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок);

- маскобесие (требования носить маски там, где это с точки здравого смысла не требуется);

- вируспруденция (умение разбираться в пандемийных ограничениях);

- голомордые (те кто нарушает масочный режим).

В этих словах явно сквозит ироничное отношение к происходящему. И это не спроста!

Образование новых слов это своего рода языковая игра, которая помогает психологически приспособиться к новым условиям, считает профессор кафедры русского языка Уральского федерального университета Ирина Вепрева. А юмор это лучший способ избавиться от ига страха и тревоги.

Впрочем, этот иронично-позитивный настрой явление интернационального порядка. К примеру, в английском пандемия породила слово byesexual - оно обозачает человека, у которого давно не было секса. Байсексуал (не путать с бисексуалом!) образовался от слов bye - “до свидания” и sexual - “сексуальные отношения”.

Главное событие нынешнего года - конфликт на Украине, вызвал к жизни пласт военной лексики. Словом года в России, скорее всего станет "спецоперация” или СВО, предполагает правда, заведующий отделом экспериментальной лексикографии Института русского языка имени Виноградова РАН Анатолий Баранов. Конкуренцию ему могут составить слова «мобилизация» и «прилет».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Английское слово года-2022 - “перманетный кризис”

Издатели словаря Collins English Dictionary уже подвели итоги года. Главным словом лингвисты признали permacrisis. Оно образовано от двух английских слов: permanent (постоянный) и crisis (кризис). Пермакризис означает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности». Как пояснили создатели словаря, появление этого слова стало реакцией на длинную цепочку бедствий и неурядиц: пандемию, события на Украине, торговые войны, экономических кризис, ухудшение климата и т.д. Кроме того, в топ-10 новых слов попали warm banks (банки тепла) - это места (например библиотека), где можно погреться, если у вас не хватает денег на отопление собственного жилья. А также sportswashing («отмывать» запятнанную репутацию за счет спонсорства в спорте).