Не «Лего» единым: Как российские кулибины решили подвинуть монополию иностранцев на умные детские конструкторы

Молодая питерская компания амбициозно планирует поставить свои робототехнические наборы в каждую школу не только в России, но и СНГ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это скандинавское слово из четырех букв знает каждый родитель. И это не ИКЕА. Продукция датской компании «Лего» давно стала именем нарицательным. Детальки от их конструкторов просочились, наверное, в каждый российский дом.

Но вот что интересно. Далеко не все знают, что Лего — это не только веселые конструкторы с человечками, но и… детские роботы. И если обычные игрушки в Россию поставляют по схемам «серого» импорта и заменителей там хватает, то робототехнические конструкторы в страну больше не попадают. А они нужны не только для развлечения…

«ЭЭЭ, И КАК ВСЕ ЭТО СОБИРАТЬ?!»

Наверное, так можно описать мое первое впечатление от встречи с робототехническим конструктором. Представьте, огромная коробка, в которой лежат 777 деталей: кубики, колесики, перемычки, датчики, светодиоды, провода, контролер и еще пара десятков элементов, в которых я ни черта не понимаю. И никакой инструкции.

- Из этого набора можно сделать сотни различных модификаций роботов. Все ограничено только вашей фантазией, - объясняет Сергей Кербицкий, коммерческий директор питерской компании Robotics Education (R:ED).

Она появилась сравнительно недавно – в 2017 году. Но уже амбициозно планирует поставить свои робототехнические наборы в каждую школу не только в России, но и в странах СНГ.

Сергей Кербицкий демонстрирует конструктор журналисту "Комсомолки" Евгению Белякову. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- У нашего производственного холдинга два акционера. Один - инженер и педагог, а другой — визионер (эксперт, способный предсказывать будущие тенденции на рынке, - Ред.). В этой связи вопрос, когда мы займемся детским инженерным образованием , был риторическим, - рассказывает Максим Сушков, исполнительный директор R:ED.

В 2017 году компания открыла первый клуб по робототехнике. Сначала для своих детей и для детей друзей. Дело пошло. В итоге стали развивать сеть подобных клубов. За основу взяли робототехнические конструкторы «Лего». Других, собственно, тогда почти и не было. Датчане занимали больше 90% рынка.

- Наши инженеры как-то пришли и сказали: «Да это разводилово. Мы можем лучше!» Акционеры пожали плечами: «Можете — сделайте», - рассказывает Максим.

В 2020 году инженеры компании представили свой конструктор. Все клубы перевели на собственную разработку. Но потом поняли, что клубы для детей — вещь малоперспективная. Робототехнике теперь будут обучать чуть ли не в каждой школе (см. «Справка КП»). Так что двигаться нужно именно туда. Но там уже был вездесущий «Лего» и другие зарубежные производители.

Робототехнике теперь будут обучать чуть ли не в каждой российской школе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«БЕЗ ПРОГРАММЫ ЭТО ПРОСТО МАКЕТ»

- Смотрите, это ультразвуковой датчик (похож на мини-копию старого аудио-магнитофона, такой раньше носили на плече, - Авт.). Ставим его впереди нашей машины и прописываем в программе примерно следующее: «если видишь препятствие, нужно отъехать на 20 сантиметров назад, повернуться на 90 градусов направо и продолжить движение», - продолжает ликбез Сергей Кербицкий.

- Так это же как робот-пылесос, - говорю я.

- Конечно. С помощью нашего набора второклассник сможет запрограммировать простейшую программу, которая будет работать по этому алгоритму. А через три года это будет полуготовый инженер, - объясняет Сергей.

Суть робототехнического конструктора в том, что нужно не просто собрать какую-то фигуру. А в том, чтобы заставить ее двигаться так, как нужно создателю. Поэтому тут добавляются различные датчики и проводки - другими словами, электротехника, с помощью которой ребенок дает конструкции возможность реагировать на окружающий мир и взаимодействовать с ним. Но чтобы все заработало, нужен еще один важный элемент – программный код.

- Нам мало собрать робота. Без программы он никуда не поедет. Это будет просто макет. Нам же ему надо объяснить, что нужно делать. Тот же робот-пылесос. Мы кнопку нажали – он работает. Но почему работает? Потому что внутри заложена программа, где записано сто подобных алгоритмов, - говорит Сергей Кербицкий.

Коммерческий директор Robotics Education Сергей Кербицкий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поэтому помимо конструирования и электротехники третья важная часть робототехники – программирование. Для детей есть даже специальный язык Scratch. Он максимально упрощенный. Состоит из разноцветных блоков, которые нужно поставить в правильном порядке.

«МЫ БЫЛИ НАИВНЫ»

Интерес к робототехнике большой. Поддерживать отечественных производителей – теперь тоже в моде. Но на деле захватывать рынок оказалось далеко не просто.

- Мы были наивны. Думали, мы просто позвоним в школу, назовем цену, и наши конструкторы сразу же купят. Продукт же отличный и в разы дешевле «Лего», - вспоминает Максим Сушков.

Но, как и в любые госструктуры, поставлять что-либо в школы нужно через тендеры (конкурсные процедуры) и специальных дистрибьюторов. Свободы действий у директоров почти нет. Тем более что на каждый предмет есть так называемый «инфраструктурный лист» - одобренный Минпросвещения список рекомендованного оборудования.

Суть робототехнического конструктора в том, что нужно не просто собрать какую-то фигуру. А в том, чтобы заставить ее двигаться так, как нужно создателю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В компании поняли, что в школы нужно пробиваться сверху — через Минпромторг и Минпросвещения. Санкции против России этому поспособствовали. Программу внедрения робототехники в школы правительство уже утвердило. А закупать «Лего» стало невозможно. Тут и пригодились отечественные аналоги. Правда, теперь могут возникнуть проблемы другого плана.

«ПРОИЗВОДСТВО – НАША ОТДЕЛЬНАЯ БОЛЬ»

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан любит приводить такой пример. Мол, русским проще создать какую-то одну уникальную вещь — допустим, космическую ракету. Собраться всем миром и героически сделать. А вот в течение многих лет клепать хорошие машины и с каждым годом их шлифовать и делать лучше — это скучно.

Большинство компаний, которые занимаются робототехникой, очень маленькие. Есть уникальные разработки в научных центрах. Но одно дело — придумать что-то креативное. И совсем другое — наладить процесс масштабного производства и сделать его коммерчески привлекательным.

Продукт-менеджер Robotics Education Денис Манакин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Производство - это отдельная наша боль. Допустим, ту же плату у нас можно напечатать. Но надо упаковать ее в такой вид, чтобы ребенку было удобно ее взять, и чтобы при этом он не мог ее съесть. Или еще нюанс - как скомплектовать набор деталек, чтобы из него можно было создать разных роботов. Это целая наука. Как выяснилось, нельзя просто собрать мешок пластика. Ты должен сначала сам за ребенка придумать тысячу вариантов сборок. Потом определить, какие детали нужны. И вот только их положить в коробку, - объясняет Максим Сушков.

И если электронную начинку и корпуса датчиков и контроллеров в компании производят в России, то пластик пока берут в Китае. Кстати, в Китае есть целый промышленный район, в котором десятки заводов производят лего-подобный пластик.

- Оказалось, что производство пластика для конструктора — это высшая математика. Здесь должны быть и специальный состав, и суперточность. Даже небольшая погрешность уже приведет к тому, что одна деталь не будет вставляться в другую. А еще детский пластик должен иметь особый химический состав. Это нужно для того, чтобы детальку можно было легко найти на рентгене, например, если ребенок ее случайно проглотит, - рассказывает Максим.

Что интересно, у датской компании есть патент на фирменных человечков, а на детальки – нет, поэтому использовать этот вид пластика может любой производитель.

- Все наши детали легосовместимые. Это как с машинами. Все они ездят на четырех колесах. Потому что так удобнее и быстрее всего. Лего сделали хорошую конструкционную базу. Их детальки идеальные. Зачем придумывать новое?! - объясняет Сергей Кербицкий.

«БЕЗ СИСТЕМЫ – НЕТ РЕЗУЛЬТАТА»

Одно дело — когда мы дома с ребенком собираем пазл или какой-нибудь замок из Лего. Задача порой сложная. Но обычно это дело техники. Надо лишь понять, как состыковать разные детали. Робототехника — история более сложная. И тут нужно обучать.

- Это самое сложное в образовательной робототехнике. Конструктор придумать - можно. Разработать учебный план - тоже. А вот к каждому уроку придумать по роботу, а потом детально прописать всю его сборку, да еще и сделать это в 3D-среде. Это уже совсем другие трудозатраты. Более того, каждая сборка должна соответствовать какой-то образовательной задаче — допустим, изучению того, как работает акселерометр. Если заниматься бессистемно, пользы не будет, - объясняет Максим Сушков.

Всего в компании придумали 180 более 1000 различных сборок роботов разных роботов. Этого хватает на пять учебных лет. В год 36 уроков по полтора часа каждый. К каждому уроку свой учебно-методический материал. Где все разложено по полочкам.

- У наших методистов профессиональные мозоли на пальцах. Иногда приходишь на работу с утра, а кто-то из со вчерашнего дня не уходил — нового робота собирал, - рассказывает Сушков.

- Очень часто бывало так. Школа получила финансирование, закупила оборудование (конструктор или 3D-принтер или коптер). Что с ними происходит? Они лежат в каморке. Причем годами. Почему? Во-первых, потому что не могут найти компетентного преподавателя. Во-вторых, даже если они его нашли, он должен сам подготовить себе методику обучения. Но никто этого не делает, потому что у преподавателей и так много дел, - говорит Сергей Кербицкий.

С отечественным набором для робототехники часть проблем снимается. Педагоги во многих школах и так сейчас ведут по несколько разноплановых уроков. Если есть четко прописанная методика, опытный преподаватель справится. Достаточно уметь работать с детьми, считают в R:ED.

«БОЛЬШЕ ИНЖЕНЕРОВ – ВЫШЕ РОСТ ЭКОНОМИКИ»

Мировая технологическая революция вернула спрос на хороших инженеров. Экономисты, юристы и прочие гуманитарии, конечно, тоже нужны. Но дефицит технически подкованных людей сейчас везде. А у нас – тем более. Бегство мозгов (например, программистов) продолжалось все эти годы. В этом ускорилось еще. Надо срочно восполнять потерянный человеческий капитал.

- У нас миссия - сделать робототехнику массовой. Школьник выходит после уроков с основами естественных наук. И это не голая теория, а сплошная практика. Причем как практика конструирования и электротехники, так и практика программирования. По факту дети сами выбирают, что им больше нравится. В парах, как правило, один пишет код, а другой строит. Мы прививаем в детях командный подход и любовь к инженерии. В игровой форме рассказываем, какая классная штука – робототехника. Это супер-профориентация. Дети, которые начинают этим увлекаться серьезно, дадут фору многим взрослым, - резюмирует Сергей Кербицкий.

Чем больше у нас будет таких увлеченных инженеров, тем больше в стране будет стартаперов, желающих создать что-то уникальное и не имеющее аналогов в мире.

Сергей Кербицкий: "Лего сделали хорошую конструкционную базу. Их детальки идеальные. Зачем придумывать новое?". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное - этот потенциал не растерять. Создать условия для развития бизнеса, не задушить начинающие технологические компании налогами, не задавить проверками, не закошмарить силовиками. Иначе новые «мозги» устанут биться с ветряными мельницами государственной машины, плюнут и по проторенной дорожке утекут за границу. Кто-то на Западе скажет нам «спасибо», а мы будем удаленно гордиться очередным выходцем из России, создавшим в США или Европе очередную компанию на миллиард долларов.

КСТАТИ

Сколько и чего нужно

На одну школу нужно 10 - 15 конструкторов: это стандартный набор на класс, потому что дети обычно занимаются в парах.

Средняя цена набора – 50 тысяч рублей. Всего школ в стране – около 40 тысяч. Значит, для оснащения всех школ нужно 400-600 тысяч конструкторов, на это потребуется порядка 20 - 30 млрд рублей. При этом российские производители кооперируются друг с другом, чтобы работать по единым стандартам. Грубо говоря, чтобы детали от одного конструктора подходили к деталям от другого.

В этом году R:ED оснастила порядка 200 школ, которые получили около 2500 конструкторов. В следующем году в компании планируют продать от 5 до 10 тысяч конструкторов.

СПРАВКА «КП»

Не «Труды», а «Технология»

С 1 сентября 2022 года вступили в силу новые федеральные образовательные стандарты для начальной и средней школы. В них робототехника стала частью обязательной школьной программы в рамках предмета «Технология» (так теперь называются более привычные для старших поколений «Труды»).

На уроках дети должны будут освоить «методы учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Для их проведения необходимо специальное оборудование, в том числе робототехнические конструкторы, станки с ЧПУ и 3D-принтеры, а также программное обеспечение.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Чему учит робототехника

Первая составляющая робототехники — конструирование. Ребенок совмещает детали конструктора друг с другом и таким образом осваивает принципы создания сложных механизмов с подвижными элементами.

Вторая - двигатели, монтажные платы, соединительные провода, датчики и контроллеры закладывают основы электротехники: ребенок в игровой форме узнает, как связать устройства в одну электрическую схему, почему важен порядок подключения, что такое управляющие сигналы, питание и многое другое.

Третья важная составляющая — программирование. Дети младшего возраста знакомятся с программированием в визуально-блочном режиме, соединяя на экране фигурки-блоки, каждый из которых отвечает за какое-то действие робота. Для детей постарше есть текстовый режим, в котором программа пишется с помощью команд. Кроме того, ученики знакомятся с загрузкой написанной программы в управляющее устройство робота.