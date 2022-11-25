Служила мужу 50 лет: Вся правда о сгоревшей в пожаре вдове Станислава Говорухина

Станислав Говорухин с супругой Галиной на церемонии вручения премии "Золотой Орел", 2013 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Галина Борисовна Говорухина пережила своего мужа на 4 года с небольшим (режиссер скончался 14 июня 2018-го). 25 ноября ее не стало: погибла в результате пожара. Загорелся дом в коттеджном поселке в Новой Москве. Ей было 75.

Всю свою сознательную жизнь она прожила в тени супруга — и охотно признавалась, что всегда была очень этому рада. В последние годы у нее изредка брали интервью как у жены великого режиссера и она рассказывала, что поначалу горевала, что так и не родила мужу ребенка (после выкидыша у нее не могло быть детей). А потом поняла, что это к лучшему — ничто не отвлекало ее от служения Станиславу Сергеевичу.

Они познакомились на Одесской киностудии. Галина — юная монтажерша, вчерашняя школьница, еще не решившая, кем именно хочет работать в кино и потому пролетевшая мимо ВГИКа. Он — подающий надежды режиссер, монтирующий «Вертикаль», свой первый фильм (на пару с Борисом Дуровым).

Галина Говорухина в фильме "13 поручений", 1969 г. Фото: kino-teatr.ru

12-летняя разница в возрасте не дала Галине влюбиться с первого взгляда: Говорухин показался ей староватым (ему было почти 30). Уже потом она его разглядела повнимательнее. Но была настороже: от записного ловеласа ничего хорошего не жди.

Их роман был очень кинематографичным: Говорухин не давал проходу, но в то же время у него были другие интрижки. За Галиной всерьез ухаживал эстонский актер Лембит Ульфсак, по ее словам, какое-то время на нее заинтересованно посматривал Высоцкий. А Говорухин и манил, и отталкивал одновременно.

Галина Говорухина на открытии памятной доски Станислава Говорухина у главного входа во ВГИК, осень 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

В отчаянии она вышла замуж за полузнакомого парня, друга одноклассника — этот брак продержался несколько недель. А потом и отношения с Говорухиным как-то наладились. Стали жить вместе, поженились. Получать профессию Галина не стала: у нее и без того появилась цель в жизни - быть с любимым мужем. Режиссеру по-прежнему приписывали романы то с одной, то с другой актрисой, но больше они не ссорились — все их размолвки остались в прошлом. Она была рядом, когда в 2011 году скончался сын Говорухина от первого брака. Их счастье длилось больше полувека.