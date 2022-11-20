Памяти Кирилла Стремоусова

Каким был замглавы администрации Херсонской области, который лез на рожон во благо местных жителей.

В начале ноября всех россиян шокировало страшное событие - в ДТП под Геническом погиб заместитель председателя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Человеку, который никогда не боялся говорить правду и внес огромный вклад в свободу и становление нового региона России, было всего 45 лет.

НЕ МОГ РАБОТАТЬ СРЕДИ УКРАИНСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Будущий борец за справедливость в Херсонской области родился в поселке Гольмовский Донецкой области в 1976 году. Примечательно, что спустя почти три десятка лет Донбасс первым начнет путь противостояния украинскому режиму. Политический путь Кирилла Стремоусова начался не сразу. Окончив сначала автотранспортный техникум, а потом Западноукраинский национальный университет, будущий заместитель главы администрации Херсонской области выбрал карьеру предпринимателя - стал владельцем компании по производству корма для рыб, а позже столкнувшись с коррупцией рыбинспекции, решил изменить ситуацию и сам устроился в ведомство. Честность и целеустремленность Кирилла были оценены по достоинству - в 2007 году он был назначен на руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства. Новый украинский режим всегда воротил Кирилла, поэтому долго работать среди чиновников незалежной политик не смог - в 2009 году он бросил столичную карьеру и уехал в Херсон.

ЛЮБИЛ МОТОЦИКЛЫ И НАПИСАЛ КНИГУ

Переезд в Херсон стал для Кирилла Стремоусова отправной точкой к новой главе жизни. Как позже он рассказывал в интервью, в то время его вес составлял порядка 125 кг, а здоровье резко ухудшалось. Кирилл понял - в жизни нужно что-то менять. Бывший предприниматель полностью отказался от алкоголя и старался придерживаться здорового питания. Привести в порядок тело Кириллу помогла йога. В 2011 году мужчина, уставший от гнетущего украинского режима, отправился в путешествие, получив рабочую визу в США. Несколько лет он путешествовал автостопом по США, Центральной и Южной Америке, а потом написал о своих впечатлениях книгу «Записки мотоциклиста».

БОРЬБА ЗА РОДИНУ

Любовь к Родине взяла верх, и долго находиться за границей Кирилл не смог. Вернувшись в Херсон, он четко понял, что, если не получается существовать в националистском политическом режиме, значит, нужно что-то менять.

Сначала Кирилл Стремоусов занялся общественной деятельностью - занял пост председателя в местном отделении партии «Христианско-демократический союз», возглавлял общественную организацию «Антикриминальный выбор» и выступал с лекциями перед молодежью. Также на счету Стремоусова создание «Украинского центра экологической самообороны» и информационного агентства «Таврия News».

В 2014 году, когда родной Донбасс только начал борьбу за независимость от Украины, Кирилл Стремоусов организовал антимайданный митинг в Херсоне. Честность и открытость мужчины завоевали доверие местных жителей, и вскоре Стремоусов стал председателем Херсонского отделения Социалистической партии Украины. Уже тогда Кирилл понял, что будущее региона только с Россией. В 2021 году он стал членом пророссийской партии «Держава».

С началом спецоперации политик сразу открыто высказывал свою позицию. Как позже скажет глава Крыма Сергей Аксенов на церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым, он никогда «не боялся лезть на рожон». Благодаря своей честности и смелости Кирилл завоевал доверие херсонцев, поэтому сомнений, что именно он станет «первой рукой» главы администрации нового региона Владимира Сальдо - бывшего мэра Херсона - у местных жителей не возникало.

СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Свой политический и общественный путь Кирилл Стремоусов проходил не один. Рядом с ним всегда была любимая жена Оксана, поддерживающая его во всех начинаниях. Супруги воспитывали пятерых детей - сыновей Ярослава, Златомира, Льва и дочерей Миладу и Амелию. В скором времени Кирилл готовился стать отцом в шестой раз - Оксана беременна дочкой. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

Прощальная церемония с погибшим вице-губернатором Херсонской области состоялась в соборе Александра Невского в Симферополе спустя два дня после его смерти - 11 ноября.

Кирилла Стремоусова похоронили в крымской столице - городе Симферополе. Близкие пожелали избежать чрезмерной огласки и решили попрощаться с любимым человеком в тихой обстановке.

Могила вице-губернатора Херсонской области усыпана цветами, венками и прощальными записками от родственников и друзей. В честь Кирилла Стремоусова планируют назвать одну из улиц в Симферополе, а по словам Владимира Сальдо, в Херсонской области наверняка появится и памятник бесстрашному политику. Ведь Кирилл Стремоусов внес неоспоримый вклад в Херсонщину - не побоялся первым начать борьбу за то, чтобы сделать регион свободным.