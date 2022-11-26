Сиделка раскрыла правду, как на самом деле умерла вдова Станислава Говорухина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о страшной смерти вдовы Станислава Говорухина стало ударом для всех поклонников режиссера. Галина Борисовна погибла в пожаре в поселке Крекшино в собственном доме. Двухэтажный особняк вспыхнул, как спичка. 74-летняя пенсионерка не успела спастись.

Что именно стало причиной смерти вдовы Станислава Говорухина, пока не ясно. Сиделка погибшей Галины Борисовны утверждает, что хозяйка часто курила. А лишний вес, возможно, помешал ей быстро покинуть дом, когда там начался пожар, сообщает "Пятый канал".

По данным "Российской газеты", площадь пожара составила около 100 квадратных метров. По словам сиделки вдовы режиссера, все произошло, когда она отлучилась в магазин за покупками. Вернувшись, женщина увидела полыхающий дом.

По словам соседей Галины Борисовны, вдова режиссера могла иметь проблемы с алкоголем. Неудивительно, ведь четыре года назад она похоронила мужа. Говорухин скончался в 2018 году от онкологического заболевания. Оставшаяся в одиночестве женщина очень тосковала по супругу и до конца своих дней любила его.

Галина Борисовна (девичья фамилия - Сапожникова) стала его второй женой. Она работала монтажером Одесской киностудии. Во время съемок фильма "Вертикаль" она познакомилась с Говорухиным. Он был на 12 лет старше. На момент их знакомства девушке было всего 17 лет.

Галина Борисовна вспоминала, что они несколько раз расставались, она даже успела выйти замуж и развестись, за ней ухаживал молодой актер. Но в итоге женщина вышла замуж за мэтра.

По ее словам, детей у них не было из-за того, что первая беременность закончилась выкидышем. "Очень хотели детей... Была жара, я залезла в холодную ванну, после чего у меня начались проблемы со здоровьем. Меня забрали в больницу... Был выкидыш... Открылось сильное кровотечение. Потом мы долго пытались стать родителями. Наташа Фатеева записывала меня к врачам, но когда я услышала, какой мучительный путь предстоит пройти, то ушла..." - призналась она Борису Корчевникову в эфире шоу "Судьба человека" в 2021 году.

Говорухина призналась, что смирилась с бездетностью. "Это промысел Божий... Я так любила Славу, меня бы не хватило на то, чтобы разрываться между мужем и ребенком. Слава занимал все мое пространство, все!" - рассуждала Галина Борисовна.

Говорухины прожили вместе около полувека. За это время ходили слухи о многочисленных романах артиста и даже о его внебрачном сыне, но сам режиссер все домыслы опровергал. Вдова Станислава Сергеевича категорически отрицала наличие у мужа внебрачных детей. Она всегда доверяла супругу. Более того, если артист был замечен в компании юной особы, то, по словам Галины Борисовны, кроме работы это ничего не могло означать.

"Он бы не смог меня отпустить. Если собрать все фотографии, где Слава целует женщин, то их несчетное количество. Я никогда не меняла гордость на любовь. Если бы Слава пришел домой, и я почувствовала запах женщин, я бы его прибила в ту же секунду. Я бы собрала вещи и ушла", - заявляла Галина Борисовна.