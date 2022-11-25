Как Наташа Королева теперь поет вживую: «Могу слова песни забыть!»

Наташа Королева снялась в шоу «Дуэты», где все звезды должны петь вживую — что редкость на ТВ. Фото: канал «Россия».

В новом выпуске нового сезона телепроекта «Дуэты» выступают много ярких артистов. Но самым веселым и красивым выдался дуэт двух подружек – актрисы Эвелины Бледанс и певицы Наташи Королевой.

По правилам шоу участники не знают, с кем поют дуэтом – до тех пор, пока во время исполнения песни не поднимется стена скрывающая звезд друг от друга. В этом случае вышло смешно, так как Бледанс и Королева дружат. Королева говорит: «Ходили в баню и не проболтались друг дружке. У нас девичники и мы периодически ходим в баню. Паримся, сплетничаем, обсуждаем пацанов». Николай Басков (один из ведущих проекта) сразу же договорился с Королевой: попросил, чтобы и его взяли попариться за компанию – Наташа пообещала.

Обратите внимание: Бледанс похудела примерно на 7 кг. Это не случайно – результат работы. На днях Эвелина рассказала нам как держит себя форме: «Я прохожу детокс: езжу для этого в любимый санаторий в Сочи, а также в клинику лечебного голодания на Алтай. Не голодаю, но питаюсь правильно и очень маленькими порциями, еще прохожу разные процедуры и очень много двигаюсь».

На шоу артистки исполняли песню «Снилось мне». Королева прокомментировала этот хит: «Невероятно красивая песня, ее написала группа «Воскресенье», а очень ярко исполняла Лолита. Песня очень сложная - я переживала: все ли получится. Перед съемками я приболела: боялась - смогу ли взять высокие ноты. Но мне кажется, что все получилось…»

Королева и Бледанс признались, что каждую неделю они ходят в баню. Николай Басков уже договорился о совместном банном мероприятии с коллегой Королевой. Фото: канал «Россия».

А вот перед записью эфира Наташа Королева переживала иначе и даже со смехом призналась чего боится: «Могу слова забыть… Это за мной водится, уже слова своих песен начала забывать!» Когда звезда забывает или путает слова – будьте уверены, что это хороший знак – значит поет живьем, не под фанеру. Королева скромничает: справилась отлично. Наташа всегда выбирает живой звук и на сольниках – может себе позволить. В телешоу часто звучит фонограмма, но в «Дуэтах» все поют живьем. Королева это оценила: «Для меня как певицы всегда большой плюс, когда все живьем: оркестр, бэк вокалисты, когда у тебя полный лайф».