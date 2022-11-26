Экс-ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец призналась, что посещала клуб «анонимных алкоголиков»

Татьяна Судец. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая ведущая программы «Время» и передачи «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Судец пережила непростые времена в третьем браке. Муж звезды экрана Михаил Мирошников страдал хроническим алкоголизмом. Телеведущая пыталась бороться с зависимостью супруга, но проиграла. Тогда она начала пить вместе с мужем – по ее словам, чтобы ему доставалось меньше. При этом Татьяна считала, что ее организм не воспринимал алкоголь.

Диктор советского телевидения пыталась лечить супруга. Вместе с Михаилом они посещали собрания клуба «анонимных алкоголиков».

«Они-то анонимные, а мы-то не анонимные, особенно я со своим лицом», - рассказала 75-летняя Судец в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Когда муж уходил в запой, то поднимал на нее руку.

«Миша на меня впервые замахнулся в пьяном виде, и вот тут я сказала, что все. Он не ударил меня — он только замахнулся. Вот тут я сказала: «Все, больше я с тобой жить не буду». Он, конечно, и переживал, и старался, но он не бросил пить. Но я за него боролась. Просто потом я поняла, что я с ним вместе погибну», - рассказала телеведущая.

Татьяна была уверена, что ее муж спился из-за работы, ведь он был офицером КГБ. Когда она выходила за него замуж, ничто не предвещало трагедии. Михаил был интеллигентнейшим человеком, знал несколько языков, играл в теннис и был настоящим эрудитом.

«Я была уверена, что со мной он изменится. И я старалась, делала все чтобы он бросил. Он кодировался. Но таким людям нельзя помочь», - говорила Судец.

По словам артистки, ее третий муж умер во сне. Ему было 49 лет.

Третий муж телеведущей Михаил Мирошников был полковником КГБ. Фото: кадр видео.

Первые два ее брака так же оказались неудачными. С первым мужем, отцом своего единственного сына Андрея, она разошлась вскоре после свадьбы. В 18 лет она вышла замуж за сотрудника НИИ Анатолия Грушина. Телеведущая признавалась, что не любила его, и их брак был ошибкой. Второй муж (они поженились в 1978 году) — военный переводчик Владимир, сын маршала авиации Владимира Судца. От него Татьяна родила дочь Дарью. Второй супруг телезвезды пристрастился к бутылке и зачастую вел себя неадекватно. Они расстались после семи лет семейной жизни. Третий муж телезвезды также не смог побороть пристрастие к спиртному. Он умер в 1995 году, через год после того, как от него ушла жена. После этого ведущая больше не выходила замуж. Татьяна безумно любила мужа и после разрыва с ним решила не заводить отношений.

«Лучше Миши никого нет, а хуже - мне не нужно», - говорила она.

В 1992 году Судец пережила еще одну трагедию - она потеряла сына. 24-летнего парня убили. Андрей отправился с другом в его загородный дом. Там приятель бросил сына телеведущей в компании незнакомых людей. Те решили ограбить парня и избили его до смерти.