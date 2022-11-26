Кто чаще попадает в аварии — мужчины или женщины: найден ответ на вечный вопрос

В полицейскую статистику попадают далеко не все аварии Фото: Артем КИЛЬКИН

Споры о том, кто аккуратнее ездит — мужчины или женщины - не прекращаются, пожалуй, с момента изобретения автомобиля. Не так давно «Комсомолка» опубликовала ошеломляющую статистику ГИБДД. Дорожное ведомство весьма галантно подсчитало, что мужчины становятся виновниками аварий примерно в 6 раз чаще, чем женщины. Уже тогда закрались смутные сомненья: хорошо, согласны, пусть женщины лучше мужчин, но не настолько же!

Эксперты, пытаясь дать научное объяснение такому феноменальному соотношению, отмечали, что в полицейскую статистику попадают далеко не все аварии, а только те, когда к разбирательству привлекают дорожных инспекторов.

- То, что оформляется через европротокол, госуслуги, приложения страховых компаний и РСА (Российский союз автостраховщиков — Ред.), в ГИБДД вообще не попадает, они не в курсе таких аварий, - объяснил тогда KP.RU вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

И вот сейчас своими результатами поделилась с «Комсомолкой» страховая компания «Согласие». Оказалось, что результаты страховщиков абсолютно противоположны выводам дорожной полиции.

- Средняя частота аварий у женщин за год составила, по нашим данным, 16,77%, а у мужчин – 10,29%, - эксклюзивно сообщили «Комсомолке» в СК «Согласие».

При этом сумма средней страховой выплаты по полисам КАСКО у женщин составляет 81 тыс. руб., а у мужчин – 93 тыс. руб. То есть мужские шалости обходятся дороже.

«Эта разница обусловлена тем, что, хотя водители-мужчины реже провоцировали ДТП, но последствия произошедших инцидентов были более серьезными, более разрушительными, чем при авариях с участием водителей-женщин», – отмечает начальник отдела андеррайтинга по автострахованию компании «Согласие» Александр Коротин.

И независимо от пола незамужние и неженатые водители, люди, которые еще не стали родителями, водят менее аккуратно, чем семейные, добавил он.

Для того, чтобы глубже познать тайны безопасного вождения, страховщики даже подсчитали, как аварийность зависит от имени. Выяснилось, что чаще всего виновниками ДТП становятся автовладельцы, точнее, автовладелицы с именами Мария, Евгения, Светлана и Лариса.