Бизнесмены Омска берут шефство над местными школами

Мэр Омска Сергей Шелест (справа) поблагодарил директора ООО «Таврида Электрик Омск» Василия Черемисина за помощь. Фото: телеграм-канал мэра Омска Сергей Шелеста

«Число меценатов, готовых участвовать в жизни омских школ растет. Сегодня лицей № 64 обрел надежного помощника — ООО «Таврида Электрик Омск». Соответствующее соглашение подписано с директором компании Василием Васильевичем Черемисиным. Он является выпускником этой школы, здесь учатся его дети, и он не понаслышке знает потребности учреждения. В ближайших планах ремонт кабинета физики, обновление учебно-методической базы», – написал Сергей Шелест в телегам-канале.

Мэр Омска пояснил, что это образовательное учреждение славится своими выпускниками. Среди них есть блестящие ученые, инженеры, преподаватели вузов. Успешная карьера сложилась у них во многом благодаря блестящему образованию, которое им дали учителя лицея, настоящие профессионалы.

«Взятая когда-то образовательная планка высока и сейчас. При этом важно, чтобы слова педагога подкреплялись положенными лабораторными и практическими работами, а кабинеты отвечали образовательным стандартам: учить физику по картинкам неэффективно», – добавил Сергей Шелест.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Образовательная сфера областного центра находится под постоянным пристальным контролем главы города. Недавно Сергей Шелест побывал в школе № 88. В прошлом месяце здесь начался капитальный ремонт. Стоимость работ по контракту с подрядчиком превышает 163 миллиона рублей. Работы будут завершены в уже следующем году.

О ходе работ глава Омска рассказал в своем телегам-канале.

«Несмотря на то, что после снятия штукатурки и ряда изыскательских мероприятий, стало понятно, что мы имеем более сложный объект, нежели предполагалось, подрядчик в график укладывается. «По каждому этапу работ подбираются индивидуальные инженерно-технические решения, над которыми трудятся опытные проектировщики и строители, имевшие дело с подобными объектами. На данный момент ведется укрепление фундаментов, отвод грунтовых вод, по плану в начале декабря строители начнут заниматься несущими конструкциями внутри здания», – отчитался Сергей Шелест перед горожанами о ходе ремонта.

КСТАТИ

23 ноября депутаты омского городского совета по инициативе мэра города Сергея Шелеста учредили почетное звание «Меценат года» и нагрудный знак «Меценат». Подразумеваться, что это станет одним из стимулов для участия бизнесменов в решении социальных проблем Омска.

«Проектом предлагается установить порядок внесения и рассмотрения ходатайств о присвоении звания, а также утвердить перечень атрибутов «Мецената года». Присваивать эти звания будет специальная комиссия. Это будет коллегиальный орган, работающий на паритетной основе, состоящий из представителей депутатов и городской администрации. Основанием для присвоения звания будет являться исполнение соглашения по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития социального учреждения на территории города Омска, заключенного с администрацией города Омска», — пояснил заместитель главы города Владимир Куприянов.

Награждение будет двухэтапным. Для получения звания «Меценат года», благотворитель должен как минимум трижды удостоиться нагрудного знака «Меценат». Помимо присвоения звания, на фасадах учреждений, которым оказывают поддержку благотворители, планируется устанавливать информационные таблички единого дизайна.

Претендентом на звание «Меценат года» станет человек, который вложил в развитие культуры, науки, образования, искусства, сохранение культурного наследия Омска не менее 10 миллионов рублей.

Награждать меценатов будут мэр и спикер горсовета в торжественной обстановке ежегодно 13 апреля в День мецената и благотворителя. Если человека трижды признают «Меценатом года», он может претендовать на звание почетного гражданина Омска.

Активное развитие меценатства началось в Омске именно с приходом на должность мэра Сергея Шелеста. Теперь шефство крупных бизнесменов над образовательными учреждениями уже довольно частая практика в Омске.

«Проделана серьезная работа, уже сегодня порядка 13 образовательных объектов обрели меценатов. Это будет стимул, чтобы наши предприниматели активно участвовали и помогали образовательным учреждения Омска», — отметил Сергей Шелест.