Илья Прусикин распустил «Little Big» ради больших заработков за границей

Группа «Little Big» стала дуэтом Прусикина и Таюрской Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Little Big» самораспустилась. Илья Прусикин сообщил, что вместо четырех человек в коллективе осталось двое: он и Софья Таюрская. Прусикин и его гражданская жена Таюрская переехали весной в США. Недавно они пытались воссоединиться на гастролях в Европе с двумя другими участниками группы из России: но тур больших денег не принес. Вот Прусикин и заявил: «В силу сложившихся обстоятельств, теперь «Little Big» два человека: Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут». Получается, что «Little Big» теперь дуэт. Как вышло, что солисты остались без денег?

Планы насчет заработков были грандиозные. Но Илья Прусикин переоценил собственную популярность. В начале весны 37-летний Прусикин с гражданской женой 31-летней Таюрской уехали в США: там сняли апартаменты в Лос-Анджелесе с видом на океан. Сбережения у лидера «Little Big» были – последние несколько лет они хорошо зарабатывали в России на частных мероприятиях. Два остальных участника группы остались дома. После совещаний с менеджером Прусикин решил, что сможет хорошо зарабатывать гастролями и концертами за границей.

После концерта в Тель-Авиве Прусикин и Таюрская посоветовались Пугачевой на счет своей карьеры за границей. Фото: ВКотакте

Залогом успеха на чужбине посчитали отъезд из России, периодические выступления с антипатриотичными высказываниями. А деньги с соотечественников планировали получать за свои песни с помощью музыкальных цифровых площадок, магазинов. Возлагали большие надежды на работу на частных мероприятиях. Но все пошло не так как планировали. Тур по Европе Прусикин «подогревал» интервью западным СМИ. Не спасло: часть концертов все равно отменили – где-то не продались билеты, где-то коллективу не разрешили выступать. Выступления состоялись в городах и их пригородах, где живет немало русских. К примеру, аншлаг был в Тель-Авиве. После концерта в Израиле, Илья и Софья встречались с коллегами, которые теперь живут в этой стране. Прусикин советовался с Пугачевой по поводу карьеры за рубежом.

Прайс на частные вечеринки «Little Big» выкатывали как большие звезды – $100 тысяч (6 миллионов рублей), но спроса на их выступления у богатых больше нет. После того, как группа стала дуэтом – прайс наверняка снизят, что увеличит шансы получить больше работы: Прусикину и Таюрской не придется делиться гонораром с коллегами.

Илья осенью жаловался западным СМИ: «Денег сейчас нет, а жить как-то надо…» Оплачивать приличное жилье и быт в США – удовольствие не из дешевых. Плюс есть цель – накопить на покупку жилья. В этой ситуации платить алименты сыну в Россию – «денег нет». Что касается заработков в России: одежда с брендом коллектива продается через интернет-магазины; прорывов на цифровых площадок не случилось – постепенно понемногу добирают прослушивания и просмотры старые композиции и клипы коллектива. Что касается концертов в США: пока музыканты пели только в ресторане Лос-Анджелеса – что для начала карьеры может и неплохо, но больших денег не приносит. Теперь у дуэта «Little Big» новые амбициозные планы – записывать новые песни и собирать залы. Однако пока видим – эксплуатацию музыкального материала записанного в минувшие годы.