Митинги, подсчет убытков, просьбы уехать: Европа устала от украинских беженцев

Украинская беженка на ярмарке вакансий в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С каждым днем все ближе зима и сопутствующий ей Новый год. Для украинских беженцев в Польше он не несет ничего хорошего. Правительство Польши решило, что беженцы с Украины с января должны будут оплачивать аренду помещений, в которых они проживают за свой счет. Планируется ввести дифференцированную шкалу в зависимости от сроков проживания. Кто прожил много, тот и платить будет больше, а кто приехал относительно недавно, то заплатит "всего" 40% от арендной ставки.

В Германии плачут уже не украинские беженцы, а государственные и муниципальные чиновники. Министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес в своем письме федеральным властям ФРГ написала, что страна находится в "чрезвычайно стрессовой ситуации" из-за того, как обстоят дела с беженцами, и что ситуация будет только ухудшаться.

- В связи с продолжающимся стремительным ростом числа лиц, ищущих убежища, мы, как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией, - предупредила она.

Мэр Лейпцига и, по совместительству, вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг заявил, что боится резкого увеличения количества беженцев с Украины в преддверии зимы и предложил свой рецепт смягчения проблемы: "Необходимо подготовить к зиме больше городов на Украине, что могло бы сократить количество беженцев". Правда, не разъяснил, как можно это сделать.

В Англии практически перестала работать система уплотнения англичан в своих домах путем подселения к ним беженцев. У правительства заканчиваются деньги на финансирование программы, а на безвозмездной, да еще и расходно-затратной основе солидарность у англичан как-то не приживается. В Болгарии украинцев выселяют из квартир и отелей, потому что домовладельцы и отельеры устали от убытков. Можно сказать, что такого провального туристического сезона на морском побережье в Болгарии давно не было.

Не лучше обстоят дела и в Ирландии. Сотни жителей Дублина вышли на акцию против размещения украинских беженцев в их районе. К протестующим был вынужден приехать министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман, который стал объяснить недовольным местным жителям "сложную международную ситуацию", но после предложения забрать пару семей пожить у него, ретировался. Однако власти Ирландии отступать не намерены.

Впрочем, зачастую сами беженцы ведут себя так, словно им все заранее должны по определению. Причем, все и всё. Хотя гадить в освобождаемых помещениях, откуда их выселяют, как делали это раньше, они сейчас вроде бы перестали, но от выражения своего недовольства и протестов не отказались. Так, например, бурное недовольство украинцев вызвали планы расселения их начавшейся складываться диаспоры в разные районы вглубь страны.

А в Шотландии живущие на круизном лайнере украинцы устроили настоящий демарш. Летом власти Шотландии арендовали у эстонской судовой компании круизный лайнер, на котором поселили более полутора тысяч украинцев. В сентябре в тот же порт Лит в Эдинбурге прибыл зафрахтованный для аналогичных целей еще один "круизер" с более, чем семьюстами каютами.

Проживающие на лайнере украинцы не выдержали тесноты кают, на которые пожаловались властям. Кроме этого их неудовольствие вызвали трудности с бесплатными билетами на транспорт для поездок по Эдинбургу, низкая скорость местного интернета, за затруднения с парковкой их автомобилей у причала корабля, а также – барабанная дробь! – "русскоговорящий экипаж" лайнера.

Вот с последним нет совершенно никаких проблем. Корабль эстонский, следовательно, украинцам надо выучить или английский, которого они не знают. Или эстонский, которого они не знают абсолютно. И тогда они смогут совершенно свободно общаться с экипажем и даже вести с членами команды дискуссии, а не только жаловаться на недоваренное яйцо. К слову, в Латвии и Эстонии так и поступили, обязав нашедших в их республиках приют украинцев выучить за год местные языки и сдать по ним экзамены.

Вот что касается тесноты в каютах, эту проблему решить труднее. Но вариант выхода подсказали, сами того вряд ли желая, шотландские журналисты. они отметили, что площадь кают на лайнере меньше, чем у камер в местной тюрьме Эдинбурга. Вот только хватит ли камер в тюрьме для украинских беженцев, и достаточно ли там места на парковке для их автомобилей, глядя на которые шотландцы пускают слюнки от зависти?

В конце концов, у каждого из этих беженцев и всех их всегда есть альтернатива – вернуться на Родину. И вряд ли власти европейских стран будут противиться такому их желанию и уговаривать их остаться еще хотя бы на пару месяцев или даже на полгода.

Если в Европе для украинцев все так плохо, почему же их не тянет на Родину?