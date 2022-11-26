Минобороны России уничтожило в Запорожской области пункт дислокации националистов

HIMARS - американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередные потери за сутки ВСУ перечислил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 70, на Южно-Донецком до 40.

Генерал-лейтенант отметил, что во всех районах противник пытался безуспешно атаковать подразделения российских войск, но был отброшен. В ходе боев уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей противника.

Также за минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три беспилотника, четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня системы залпового огня «HIMARS», две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град», 5 пунктов управления ВСУ, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.

Кроме того в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2565 - беспилотных летательных аппаратов.

390 - зенитных ракетных комплексов.

6825 - танков и других боевых бронированных машин.

904 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3620 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7362 - единицы специальной военной автомобильной техники.