Минобороны России уничтожило в Запорожской области пункт дислокации националистов

HIMARS - американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Очередные потери за сутки ВСУ перечислил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 40, на Донецком до 70, на Южно-Донецком до 40.
Генерал-лейтенант отметил, что во всех районах противник пытался безуспешно атаковать подразделения российских войск, но был отброшен. В ходе боев уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей противника.
Также за минувшие сутки подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: три беспилотника, четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня системы залпового огня «HIMARS», две украинские установки реактивной системы залпового огня «Град», 5 пунктов управления ВСУ, пункт временной дислокации националистического формирования в районе населенного пункта Еленоконстантиновка Запорожской области, а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158-ми районах.
Кроме того в районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня «HIMARS».
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
333 - самолета.
177 - вертолетов.
2565 - беспилотных летательных аппаратов.
390 - зенитных ракетных комплексов.
6825 - танков и других боевых бронированных машин.
904 - боевые машины реактивных систем залпового огня.
3620 - орудий полевой артиллерии и минометов.
7362 - единицы специальной военной автомобильной техники.