Эдуард Бояков показал спектакль про ужасы крепостничества и бесправных актеров

Лубянский гример со своей возлюбленной Любой Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Этого первая постановка театра, который появился на карте Москвы всего-то пару месяцев назад с легкой руки продюсера и режиссера Эдуарда Боякова.

Пока трудно оценить, насколько его локация, отвечает всем задачам и требованиями. Но то, что это место уникальное и неповторимое, нет никаких сомнений.

В роскошный особняк ХVIII века, усадьбу Салтыковых-Чертковых (Мясницкая, 7), где по легенде ночевал Наполеон, просто так не придешь. Теперь же - купил билет в театр и шагай смело, получай два удовольствия в одном. Во-первых, рассматривать интерьеры немыслимо красоты в стиле рококо – сама по себе представление.

Актрисы Нового театра так представляют своих крепостных коллег Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Во-вторых, вы увидите спектакль с элементами иммерсивности. Прогулка будет не только по лесковскому сюжету, но и с действующими лицами по дворцу. По особняку публика бродит группами по 50 человек.

Эти группы (всего их 4) сперва собираются в фойе. Там же - небольшой буфет. После МХАТ им.Горького, где цены в театральном буфете были самым сильным впечатление от открытия театра после ремонта, в Новом пинчосы (бутерброды) с хамоном и с семгой – по 350 рублей - уже не пугают. Цена билетов на спектакль: от 2 до 15 тысяч. Зрительный зал небольшой, человек на 200.

Сцена из спектакля крепостного театра Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Гиды, пролагающие иммерсивный маршрут, будут рассказывать о том, что крепостной театр и усадьбу многое связывает. Про ужасы крепостничества и бесправных актеров, которых били батогами и мучили до смерти. Расскажут про причуды жестокого графа и судьбу его крепостных фавориток, про аквамариновые серьги ( граф их вручал своей новой возлюбленной).

Повествование ведут «основатель театральной системы» (Валентин Клементьев) и Любовь Анисимовна (Евдокия Германова). В молодости звали ее Любой/Аделиной и была она той самой любовью гримера Аркадия, с которой он сбежал от графа и обвенчался. И в старости Любовь Анисимовна вполне пригодна для сцены, лихо садится на шпагат со словами: и у нашего графа актеры были не хуже, чем у Шереметьевых.

Любовь Германова в роли Любови Анисимовны Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Под музыка Боккерини зрители переходят из комнаты в комнату пока не отказываются в театральном зале как будто крепостного театра, где их рассаживается согласно купленным билетам. Здесь продолжится повествование, довольно наивное и условное. Ну а что вы ходите от крепостного театра?

- Мы все еще строим Новый театр. Это только начало, - сказал после спектакля режиссер Эдуард Бояков. - С момента, когда нам дали это помещение (это было 1 августа) и до сегодняшнего для прошло меньше 4-х месяцев. За это время мы построили, отремонтировали помещение и поставили спектакль.

Стоит напомнить, что Новый театр - негосударственный, независимый театр. Он существует за счет попечителей, меценатов, спонсоров. Но основную часть доходов, надеется, зарабатывать самостоятельно – показом спектаклей.