Загадка в деле о покушении на Авраама Руссо: таинственный фигурант все ещё на свободе

Певец Авраам Руссо Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя 16 лет после расстрела его автомобиля чудом выживший Авраам Руссо наконец получил возможность наказать своих киллеров. Двое из них теперь на скамье подсудимых: накануне в Хамовническом суде коллегия присяжных заседателей признала виновнымифигурантов дела. Вскоре им должны огласить приговор.

Суд присяжных единогласно решил, что Виталий Джура, Алексей Трясников и Михаил Демкин причастны к преступлению, хотя свою вину никто из них так и не признал. Джуру и Трясникова обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, им грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного. У Демкина статья "полегче" - незаконное приобретение и хранение оружия, но до суда он не дожил: скончался в 2014 году. Однако, уголовное дело не закрыли даже в связи со смертью.

По версии следствия, заказчиком убийства в 2006 году выступил экс-владелец Черкизовского рынка и бывший покровитель певца Тельман Исмаилов, который бежал в Черногорию и до сих пор находится в международном розыске. Именно он нашел исполнителей и потребовал расстрелять из автомата машину Авраама Руссо, когда тот возвращался домой после концерта. Артист получил четыре огнестрельных ранения и едва не скончался от потери крови. Последствия этих ран Руссо расхлебывает до сих пор: в начале года он перенёс очередную операцию на ноге стоимостью 300 тысяч долларов. Поэтому певец намерен требовать не только справедливого срока для обвиняемых, но и моральной и материальной компенсации.

Однако, самое любопытное в этом деле другое. Оказывается, причастных к покушению на звезду нулевых может быть больше. Об этом KP.RU рассказал звездный адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы Руссо.

- Уголовное дело продолжает расследоваться, обвинительные материалы накануне были рассмотрены в суде. Но это не означает, что в ближайшее время следствие не объявит новых фигурантов. Мы сейчас не можем назвать этих лиц, чтобы они не покинули страну и не скрылись от следствия. Но хочу заверить, что новые фигуранты по делу будут. И мы скоро увидим их на скамье подсудимых, - заверил защитник.