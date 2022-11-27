Нетипичное сумасшествие: Американцы стали писать почерком Трампа

Теперь каждый желающий может написать что угодно почерком одного из самых экстравагантных американских президентов Фото: REUTERS

Одно из американских дизайнерских агентств разработало и запатентовало «шрифт Трампа».

Теперь каждый желающий может написать что угодно почерком одного из самых экстравагантных американских президентов.

За основу была взята опубликованная в прессе записка Трампа, датированная 2019 годом. В ней тогдашний глава американского государства написал нечто бессвязное: «Я ничего не хочу. Я не хочу никакого quid-pro-quo. Скажите Зелинскому сделать правильную вещь. Это последнее слово президента США».

Под Зелинским Трамп, скорее всего, имел в виду президента Украины Зеленского. В 2019 году в Америке была запущена процедура импичмента 45-го президента США, и контакты Трампа с Зеленским и были основанием для обвинений в адрес главы Белого дома и попыток сместить его с этого поста.

В 2019 году в кадр попал блокнот Трампа с его ставшей мемом речью «Я ничего чего» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Записка Трампа стала вирусной не только из-за загадочного текста, но и из-за его уникального, эффектного почерка, который многие тогда увидели впервые.

Теперь почерк Трампа можно скачать в качестве шрифта на компьютер или смартфон и использовать его при написании электронных писем, смс-сообщений и любых других текстов.

Америку уже охватило настоящее сумасшествие: количество скачиваний «шрифта Трампа» превысило несколько десятков миллионов.