В Москве осмотрели девять бойцов, вернувшихся из украинского плена

Всех возвращенных из плена военнослужащих самолетом отправили в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На территории Запорожской области, где происходили и другие обмены, по схеме девять на девять прошел третий обмен военнопленными за неделю. Это стало возможным после длительных переговоров.

По словам депутата Шамсаила Саралиева, на этот раз домой вернулись бойцы Росгвардии. Некоторые находились в плену во Львове с марта-апреля этого года. На телах военнослужащих шрамы от осколочных ранений и совсем свежие от ударов.

- Попал в плен с огнестрельным ранением. Перевозили из тюрьмы в тюрьму с мешками на головах. Были сложные моменты, - рассказал журналистам освобожденный военнослужащий Идрис.

Один из освобожденных Мовсар поблагодарил Минобороны России и всех, кто принимал участие в освобождении из плена.

Всех возвращенных из плена военнослужащих самолетом отправили в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.