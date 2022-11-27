Ее Величество знала, что ее время истекает Фото: REUTERS

Что известно о миеломе, болезни королевы Елизаветы II

Официально сообщили, что королева Елизавета скончалась от старости. Но биограф и доверенное лицо королевы Джайлс Брандрет выступил с сенсационным заявлением: Елизавета страдала от множественной миеломы, рака костного мозга. Это, задним числом, объясняет многие особенности поведения монарха, которые объясняли ее преклонным возрастом. Например, ее нелюбовь к выступлениям по телевизору и ее напряженные отношения с костюмерами и фрейлинами. Минувшим летом пришлось отменить несколько мероприятий с ее участием. Это было тем более странно, что, овдовев, она с головой погрузилась в государственные дела, в том числе в рутинные, и часто говорила: именно работа позволяет ей забыть свое горе. Люди также отмечали ее малоподвижность, быструю утомляемость. И она заметно похудела, хотя ее старались одевать так, чтобы это было как раз не слишком заметно.

Если верить королевскому доктору Иену Гришилдсу, который жил в одних покоях с Елизаветой и каждый день ее осматривал, накануне кончины она была «в фантастической форме». К таким сообщениям пресса уже привыкла: она, как послушать доктора, только и делала, что находилась «в фантастической форме». Но глазастые репортеры рассмотрели на фото, сделанном в тот же день: на запястье – синяк, как будто ей делали инъекцию. О такой инъекции доктор ничего не сообщал. Вообще, медицинские сводки о состоянии здоровья в последние годы были однообразными, пустыми – от общественности явно что-то скрывали.

И вот биограф и доверенное лицо монарха Джайлс Брандрет раскрывает всю правду. У Елизаветы был страшный диагноз, и она о нем знала. «Правда в том, что Ее Величество знала, что ее время истекает. Она приняла это с достоинством, которого только можно было ожидать», пишет он. Пока неизвестно, вся ли королевская семья знала о диагнозе. Похоже, многие не знали. Когда Брандрет, уже узнав о кончине королевы, шел к Букингемскому дворцу, над ним вспыхнула двойная радуга. Тут же сообщили, что королевская лошадь победила в скачках – Елизавета в последние часы своей жизни беспокоилась об этом. Брандрет приводит все эти исторические подробности, понимая, что эти события потом будут тщательно изучаться историками.

Информация о болезни королевы была чрезвычайно закрытой. Брандрет узнал об этом случайно. «Я услышал, что у королевы была форма миеломы — рака костного мозга, — что объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года или около того ее жизни. Наиболее частым симптомом миеломы являются боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей. В настоящее время нет известного лекарства, но лечение, включая лекарства, помогающие регулировать иммунную систему, и препараты, помогающие предотвратить ослабление костей, может уменьшить тяжесть его симптомов и увеличить выживаемость пациента на месяцы или на два-три года», - пишет он.

Симптомы миеломы, рака костного мозга

Множественная миелома – один из видов рака костного мозга, при которой поражается костный мозг и разрушаются костные ткани. Вопреки тому, что пишет биограф королевы, заболевание считается редким. Патологию выявляют всего у 4-6 человек на сто тысяч. Расхождение объясняется экстремально преклонным возрастом королевы: если бы люди доживали до 96 лет, это заболевание считалось бы частым. С другой стороны, есть версия, что первопричина недуга – в свойствах ДНК. Таким образом, оно обусловлено генетически, и не факт, что у всех пожилых такой недуг будет. Как видим, болезнь в самом деле изучена плохо.

Основной симптом – боли в костях. Именно введением обезболивающего, видимо, объясняется синяк на запястья, который рассмотрели на одном из последних прижизненных фото королевы. Также могу сильно болеть конечности и грудная клетка.

Другой риск – сильные кровотечения, которые могут проходить в разных местах организма. Возникающий при болезни переизбыток кальция приводит к сильной жажде, запорам, тошноте, рвоте, сонливости. С развитием болезни поражаются внутренние органы, и что первый выйдет из строя – вопрос случая. Могут быть поражены почки, сердце, глаза, кожа. Всему этому сопутствует снижение иммунитета, что усугубляет удар по органам и ставит под угрозу практически все в организме.

Как говорят доктора, главная причина заболевания все-таки возраст, но на втором месте по риску идут генетические предрасположенности (такая же болезнь у родственников). Также заболевания возникает под воздействием радиации (и тут можно напридумывать всякие теории заговора), и – хворь чаще поражает представителей негроидной расы. Получается, королева стала скорее всего жертвой собственного возраста, а также наследственности.

Про лечение стоит сказать кратко: лекарства нет. Терпеть и смягчать симптомы.

Хотя Елизавета, без сомнения, получала лучшее лечение, ее последние годы были для нее очень тяжелыми. Но публика ничего не замечала! Стоит отдать дань ее выдержке и мужеству, с которым она переносила недуг.