Японцы впервые сделали БАД из грибов

Японские специалисты придумали новый БАД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если железа не хватает, человек страдает животом. То ему очень часто хочется в туалет. То не может посетить фарфорового друга днями и даже неделями. Чтобы с этим делом совладать, обычно пациенту вводят железо (оговоримся, описанные симптомы могут быть вызваны и другими причинами, так что ни в коем случае не занимайтесь самолечением). Но помогает плохо: железо быстро и бесконтрольно всасывается в кровь, создавая зачастую еще больше проблем.

И вот японские специалисты, известные своей приверженностью здоровому питанию, придумали новый БАД. Обычно БАДы делают на основе травок и бактерий. Японцы впервые применили к делу грибы. Aspergillus oryzae растет на почвах, богатых сульфатом железа, и впитывает его в себя. Попав в организм человека, грибы не торопятся, отдают железо медленно, и пациенту хорошо.

«Съев капсулу с таким железом, мы получаем вовсе не ударную дозу быстро всасывающегося сульфата, а медленно действующий биологический препарат, который по своим кишечным эффектам вообще не отличается от плацебо, а помогает от анемии намного лучше чем стандартные «железные кирпичи», - пишет доктор Анча Баранова.

Препарат называется коджи, и ресторанные завсегдатаи скажут, что им знакомо это слово. В самом деле, так называют субстрат, вроде дрожжей, на которых производят такие вкусные вещи, как, например, соевый соус. Слово многозначное, как и само вещество, и вот – его новое свойство.