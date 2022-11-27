Алла Пугачева сделала новые пластические операции на миллион рублей

73-летняя Алла Пугачёва сейчас находится с детьми в Израиле Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

73-летняя Алла Пугачёва сейчас находится с детьми в Израиле. Многие гадают, почему певица так спешно покинула страну.

Бьюти-эксперт и амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич уверена, что певица сделала в Израиле пластику.

Бьюти-эксперт и амбассадор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич Фото: Личный архив героя публикации

- Многие знаменитости предпочитают делать такие вмешательства за границей, поскольку опасаются разглашения информации, - считает Ирина Ковалевич. - И судя по последним фотографиям Аллы Борисовны, она правда заметно омолодилась. Вспомните репортажи из Латвии, которые появились в прессе этим летом. Поклонники Пугачевой тогда расстроились, что у Аллы Борисовны появились заметные морщинки, лицо стало тусклым и уставшим. Думаю, такой звезде в любом возрасте хочется выглядеть хорошо и молодо. Тем более, когда у тебя совсем маленькие дети.

По мнению нашего бьюти-эксперта, Алла Пугачёва потратила на омоложение не менее 1 миллиона рублей.

Алла Пугачева заметно омолодилась Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Блефаропластика круговая стоит от 160 тысяч рублей. По новым фото мы видим, как кожа вокруг глаз подтянулась. Возможно, была и хирургическая коррекция птоза бровей. Это ещё плюс 100 тысяч рублей, - подсчитывает расходы певицы наш эксперт Ирина Ковалевич. - Хирургическая коррекция атрофии кожи лица и шеи со SMAS-элементами думаю, обошлась Пугачевой в 350 тысяч рублей. Добавьте к этому ещё инъекции ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки. В общей сумме у Пугачёвой ушло на новый имидж не менее 1 миллиона рублей, - рассказала kp.ru Ирина Ковалевич.