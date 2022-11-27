Минобороны России уничтожило до 100 наемников «иностранного легиона»

Серьезный удар нанесен по арсеналам врага, что были получены от НАТО. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал о потерях ВСУ за сутки в основных районах боестолкновений: на Купянском направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 50-ти, на Донецком направлении до 70-ти, на Южно-Донецком до 60-ти.

Вместе с пехотой ВСУ сожжены десятки танков, боевых машин пехоты и автомобилей.

Генерал-лейтенант отметил ликвидацию высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики пункта временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона», где было уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

Серьезный удар нанесен по арсеналам врага, что были получены от НАТО.

«В районе города Днепропетровск уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и более 7000 крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье»», - подчеркнул в своем выступление Конашенков.

Также подразделениями противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: 2 реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», управляемому артиллерийскому снаряду «Excalibur», 6 пунктам управления противника, 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137-ми районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2565 - беспилотных летательных аппаратов.

390 - зенитных ракетных комплексов.

6848 - танков и других боевых бронированных машин.

904 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3620 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7381 - единица специальной военной автомобильной техники.