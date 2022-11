Зимой женщин лучше не злить: Ученые доказали, что долгие ночи реально ломают наш мозг

Без солнечного света тоскливо. Фото: Shutterstock

Вот-вот наступит календарная зима - по метким словам дедушки Крылова, она уже давно «катит в глаза». Оглянуться не успели, как дни основательно укоротились. Солнечного света становится всё меньше и меньше. На смену осенней депрессии приходит зимняя – так называемое сезонное аффективное расстройство (САР), возникающее, как правило, тогда, когда не достает естественного освещения.

Понятно: темнота не бодрит. Но тоскливо нам делается отнюдь не в результате самовнушения. Гормональная активность, поведение людей, режим питания, сна и бодрствования становятся другими от того, что в мозгу происходят реальные функциональные изменения на клеточном уровне. В этом убедились ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego School of Medicine).

Эксперименты, которые провели исследователи под руководством Дэвида Дулкиса (Davide Dulcis), доцента кафедры психиатрии (Ph.D., associate professor in the Department of Psychiatry) продемонстрировали, что страдают нейроны, расположенные в так называемом супрахиазматическом ядре мозга (SCN).

Ядро спрятано в гипоталамусе. Нейронов в нем всего около 20 тысяч – сущий мизер по сравнению с остальными десятками миллиардов. Но роль их весьма ответственная. SCN выполняет функцию эдакого хронометра организма, который регулирует большинство циркадных ритмов. Именно он синхронизирует физические и психические процессы в соответствие 24-часовым циклом. Меняет их, влияя буквально на всё - от метаболизма и температуры тела до момента выделения гормонов.

Продолжительность светового дня влияет на работу мозга.

SCN работает на основе информации, которую получает от специализированных светочувствительных клеток сетчатки – тех, которые сообщают нашему организму об изменениях в освещенности и продолжительности дня.

При недостатке естественного освещения нейроны «хронометра», реагируя, подстраиваются друг под друга, меняя состав и количество нейромедиаторов – веществ, посредством которых они передают нервные импульсы. Примерно то же самое происходит и в паравентрикулярном ядре (PVN) - области мозга, которая контролирует стресс, метаболизм, размножение и другие автономные функции. В результате «ядреных» трансформаций меняется мозговая активность и возникает тоскливое состояние.

Из хороших новостей: обнаруженные процессы обратимы. Активностью нейронов в структурах SCN-PVN можно искусственно манипулировать. Тем самым, например, усиливать экспрессию дофамина – гормона удовольствия. Этим можно объяснить положительные эффекты светотерапии – лечения ярким светом, которое помогает улучшать настроение тем, на кого темнота нагоняет тоску.

Зимой женщин лучше не злить

Нарушение работы мозга зимой американцы выявили, исследуя мышей, а их коллеги из Университета Индианы (Indiana University) обнаружили сезонное изменение в поведении представительниц слабого пола, экспериментируя с самками хомяков.

Плодотворная дебютная идея была такова: в результате того, что зимой темного времени суток становится больше, организм начинает активнее вырабатывать мелатонин - гормон, регулирующий и перестраивающий суточные ритмы сна и бодрствования. А это как-то должно влиять на психику. Как именно? Ученые и решили выяснить.

Исследователи (Lauren M. Rudolph, Dale R. Sengelaub, Gregory E. Demas) под руководством Никки Рендона (Nikki M. Rendon) сначала неделю держали самок хомяков в условиях длинного светового дня - как бы летом, а потом на 10 недель устроили им короткий световой день - как бы зиму.

Зимой женщины становятся злее. Фото: Shutterstock

И «летом» и «зимой» самок провоцировали на конфликты – злили, помещая одних на территорию других. Самки дрались, но «зимой» гораздо чаще, чем «летом». Меньше раздумывали, сцепиться ли им или нет. Получается, что испытуемые становились заметно агрессивнее в период короткого светового дня.

Анализы показали: чем больше мелатонина вырабатывал организм самки, тем злее она была.

Ученые полагают, что мелатонин влияет на уровень агрессивности не напрямую, а реагируя с гормонами надпочечников. А половые гормоны, на которые грешили прежде, большой роли в провоцировании злобного поведения у представительниц слабого пола не играют.

Самки хомяков и женщины, конечно же, имеют существенные анатомические различия. Но функционально они похожи - особенно в части синтеза мелатонина и работы надпочечников. Поэтому полученные результаты вполне можно перенести на весь слабый пол. Даже без сильной натяжки.

Стало быть, зимой прекрасная половина человечества вместе с другими меньшими сестрами действительно становятся злее. Можно не сомневаться - наукой доказано. Это следует принять во внимание.