"Россия проводит серьезную мировую перестройку, начался новый цикл": Астролог Дараган предсказал, когда и как завершатся глобальные потрясения

Астролог Константин Дараган. Фото: Кадр видео

Прогнозы и предсказания накануне нового года пользуются повышенным вниманием. Люди ради любопытства или развлечения изучают новые интересные прогнозы. Телеведущая Юлия Меньшова записала интервью с модным астрологом Константином Дараганом. Интересно, что еще в 2014-м году этот астролог предсказал на период пандемии – то, что людям придется носить маски. Дараган умеет удивлять. В этот раз обсуждали его знаменитые предсказания, опубликованные в 2014 году под названием «Мир 2040. Долгосрочный астрологический прогноз будущего цивилизации», а также обсуждали новые прогнозы.

Выделили интересные тезисы из прогнозов астролога Константина Дарагана.

- Россия проводит серьезную мировую перестройку. Рассчитывать, что будет легко и просто или хотя бы беспроблемно – оснований просто нет. У нас – не плохие времена, но сказать, что они: легкие, как хотя бы было в 19-м (доковидном году) – нет. Астрологический кризис начался в 2020 году – соединение Юпитера, Сатурна и Платона в Козероге. Для астрологов это очень критичный момент, это редкое явление. Ближайшие несколько лет будет актуально, что когда мы будем подводить итоги года, то будем говорить: «Дедушка Мороз! Ничего не приноси, главное ничего не забирай».

- России суждено стать одним из центров влияния в мире на ближайшие десятилетия.

- Доллар перестанет быть основной валютой международных расчетов не позднее 2027 – 2028 годов. По факту мы к этому приходим.

- США потеряют свое влияние как доминирующая держава, но останутся одним из ведущих государств мира. Сейчас именно это и происходит.

- Замены углеводородов зеленой энергетикой не произойдет примерно до середины 2030 годов. Вплоть до 2025 года нефть будет оставаться основой мировой экономики. Начиная с 2025 – 2030 года влияние углеводородов на мировую экономику будет неуклонно падать. Показателем состояния мировой экономики станет уже не стоимость барреля нефти, а стоимость мегаватта/гигаватта энергии. Думаю, что новым эквивалентом станет стоимость производства энергии, эквивалентом ценности денег и вообще всего. А как энергия получена – это уже будет вопрос следующий.

- В астрологии есть циклы большой мутации. Свежий цикл начался в 2020 м году. Предыдущий шел с середины 19 века; европейская культура продержалась два цикла - но по факту все это в 2020-м году закончилось. Цикл продолжается 180 – 200 лет. Переходный период занимает 20-летие, младший цикл Юпитера-Сатурна – с 2020 по 2040.

- Глобальные перемены завершаться не позднее 2038 года, причем 2023 – 2025 годы выглядят решающими. Есть астрологические основания для того, что 2027 – 2029 года – серьезный военно-политический кризис в мире.

Что еще в прогнозе «Мир 2040»

- Электронные деньги станут основным узаконенным средством платежа. Оборот наличных денег будет падать весь рассматриваемый период. С 2025 по 2040 год наличные деньги в большинстве развитых стран практически полностью исчезнут из оборота.

- Ожидаю появление «умной» одежды, способной менять свои свойства и снабженной физиологическими датчиками. Вначале она появится в военном деле, затем в спортивной и медицинской области. Массово доступны такие изделия станут после 2030 года, хотя цена будет соответствующей.

- ЕС потеряет политическое влияние и экономический вес.

- Начнется массовая деурбанизация. Крупные города к концу рассматриваемого периода прекратят рост городского населения, обгоняющий по темпам рост в стране в целом. Миграция в крупные города перестанет быть модным трендом и профессиональной необходимостью. Модным станет строительство небольших жилых поселков, построенных по принципу самоуправления и самодостаточности, за городской чертой.

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Часть предсказаний, сделанных астрологом, уже сбылись. Не исключено, что сбудутся и оставшиеся (подробнее)