Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 28 ноября 2022 года: Киев снова погрузился во тьму, а у НАТО заканчиваются запасы оружия

Мэрия украинской столицы предупредила, что снова ожидаются отключения света в городе.
Фото: REUTERS
«Комсомолка» продолжает публиковать ежедневные сводки о спецоперации вооруженных сил России на территории Донбасса и Украины. И событиях в мире, окружающих военный конфликт.
28 ноября 2022 года мы расскажем вам об уничтожении наемников из «Иностранного легиона», возвращении наших солдат из плена, трудностях НАТО с поддержкой Киева и обстрелах Донецка. Все подробности – в нашей военной и околовоенной сводке.
Об этом в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Политик признал, что для многих семей в Европе настали трудные времена: расходы на еду, отопление, электричество растут.
Столтенберг призвал немцев потуже затянуть пояса и продолжить помогать Украине. Да, жителям Германии и дальше будет не просто, но кроме них никто Киев не спасет. Это отчасти правда, потому что в НАТО осталось всего несколько стран, чьи военные запасы еще не опустошила помощь Украине.
- Нам всем нужно увеличивать нашу помощь Украине, - сказал генсек альянса. - Лучший способ поддержать мир - поддержать Украину.
Такой вывод сделали медики после осмотра девятерых наших солдат, вернувшихся из украинского плена. Видео с освобожденными бойцами опубликовало Минобороны.
Военврач после осмотра заявил: «Можно сказать, что общее состояние их не страдает, витальные функции не нарушены». Однако «требуется дообследование и реабилитация в стационарных условиях».
Один солдат пожаловался на криво сросшийся в плену перелом руки. У другого шрам на голове от ударов. Третьему после ранения нужна была операция, но ее так и не сделали. В плену сказали: «сделают в России».
Мэрия украинской столицы предупредила, что снова ожидаются отключения света в городе.
«Увеличилась нагрузка на систему электроснабжения. Поэтому действуют отключения электроэнергии, - сообщила Киевская городская военная администрация.
До этого муниципальные чиновники обещали вот-вот завершить ремонт электросетей. Но видимо не смогли сделать так быстро, как хотелось.
Об этом журналистам New York Times рассказали сами чиновники Североатлантического альянса.
«Малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя», - сообщил военный блока.
Еще как-то поддерживать Киев могут только самые богатые страны: США, Франция, Германия, Италия.
Но и то – Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. Самим надо. Резервы США тоже не пополняются – Вашингтон не хочет уменьшать запасы в районе Китая и Северной Кореи.
NYT написала, что в НАТО европейских военных шутливо называют «армией бонсай». Как крошечные японские деревья. Потому что снаряды для пушек, ракеты ПВО, патроны в ЕС есть, но их мало.
ВСУ выпустили пять ракет из «Града» по центральному Ворошиловскому району Донецка. Шесть аналогичных ракет прилетели по Кировскому району города.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале написал, что один снаряд угодил в крышу многоквартирного жилого дома.
Шесть 155-миллиметровых снарядов из натовской гаубицы ударили по Калининскому району Горловки.
Обстрелы происходят постоянно – днем ранее, 26 ноября, от взрывов пострадал храм Андрея Первозванного в Никитовском районе Горловки. Разрушена крестильня, повреждено остекление.
В Минобороны рассказали об успешной атаке нашей армии. В районе города Днепр уничтожен склад с боеприпасами, где хранилось 100 ракет для американской системы залпового огня HIMARS.
Также были обнаружены и ликвидированы 7 тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов. Вместе с тем, сообщается, что российские войска отразили контратаки ВСУ на Донецком направлении.
А еще наша армия уничтожила четыре артиллерийских склада в Запорожской области и шесть командных пунктов ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и в ДНР.
Наши солдаты успешно обстреляли лагерь украинского «Иностранного легиона». По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, воздушно-космические силы России атаковали противника в районе населенного пункта Часов Яр. Уничтожено 100 иностранных бойцов и шесть единиц бронетехники.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заверил, что Россия не будет применять на Украине ядерное оружие.
- У нас только Российская Федерация из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение. Военная доктрина предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружие. Но даже в нынешней непростой ситуации это исключено, - рассказал Зась в интервью белорусскому каналу ОНТ.
Генсек ОДКБ подчеркнул: «У всех субъектов политики мировой, не только России» должно быть понимание о катастрофических последствиях подобных шагов.
- Поэтому я исключаю возможность применения ядерного оружия», - повторил глава оборонительного блока.
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