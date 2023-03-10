Российским туристам рекомендовали не ездить в Грузию: что надо знать Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси», - официальная рекомендация опубликована вечером 9 марта на сайте Минэка. Именно это министерство после ликвидации Ростуризма отвечает у нас в стране за туризм.

Разбираемся, что означает для путешественников рекомендация Минэкономразвития.

ЕЗДЯТ ЛИ СЕЙЧАС ТУРИСТЫ В ГРУЗИЮ

Да. И сейчас речь именно о туристах, тех, кто едет в Грузию ради отдыха и экскурсий.

Прямого авиасообщения между двумя странами нет, причём уже давно - оно прекращено в 2019 году, ещё до пандемии и нынешних авиационных санкций. Путешественники добираются стыковочными рейсами. В основном через Минск, Ереван, Баку и Стамбул. Популярен также наземный маршрут через Верхний Ларс, пограничный пункт в Северной Осетии.

Грузия - безвизовая для россиян страна со множеством исторических достопримечательностей, живописной природой, черноморскими пляжами (да, сейчас не сезон, но тем не менее), горнолыжными курортами, отличной кухней (хинкали, пхали, лобио, хванчкара с киндзмараули…) и сравнительно низкими ценами. И отпускники едут туда, несмотря на отсутствие прямых рейсов.

В 2022 году в Грузии побывали 1,1 млн российских граждан, 915 тысяч из них - с туристическими целями (это данные Национального статистического управления страны).

Большинство россиян путешествует в Грузию самостоятельно. Однако и некоторые туроператоры готовы организовать вояж - предлагают забронировать через них отели. Пакетные туры формально продавать нельзя, такую рекомендацию в своё время дал Ростуризм после простановки авиасообщения, и она до сих пор не отменена.

РЕКОМЕНДАЦИЯ - ЭТО ЗАПРЕТ?

Нет. Рекомендация - не запрет. Решение остаётся за самим путешественником. Там более что ситуации в жизни бывают разные.

Российские авиакомпании в Грузию не летают, так что ситуацию с перелётами рекомендация Минэка не изменит.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ, ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОЕЗДКИ

С одной стороны, существует статья 14 закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»: при наличии опубликованной государственными органами информации об угрозе жизни или здоровью и рекомендаций воздержаться от путешествия турист имеет право требовать возврата денежных средств в полном объеме.

Рекомендация воздержаться от поездок опубликована. Однако в ней нет слов об угрозе жизни и здоровью. И в любом случае закон имеет отношение только к туроператорам и их клиентам. А доля организованных туристов в Грузии минимальна. Да и им турфирмы в основном лишь отели бронировали.

Так что вопрос - в возврате денег за авиабилеты, гостиницы или аренду квартир (очень популярный вариант в Тбилиси и Батуми). Работу авиакомпаний упомянутый закон не регулирует. Даже российских. А уж зарубежных и подавно. А летают-то россияне в Грузию рейсами иностранных перевозчиков!

Так что турист, посмотрев новости и прочитав рекомендации Минэка, сдать билет, безусловно, может. Но деньги ему вернут по условиям тарифа. Если билет невозвратный - деньги потеряны. Если тариф гибкий, стоимость перевозчик вернёт полностью либо со штрафом.

С отелями в Грузии и хозяева квартир также придётся договариваться самим.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ

Российским путешественникам, находящимся в Грузии, Минэкономразвития советует обращаться за помощью в случае необходимости:

Организованным туристам - в Ассоциацию «Турпомощь» (+7 (499) 678 12 03, secretary@tourpom.ru).

Самостоятельным путешественникам - в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии (810995322912406).

Дело в том, что посольства РФ в Грузии нет уже больше десяти лет. С 2009 года интересы нашей страны представляет посольство Швейцарии, где была создана соответствующая секция.