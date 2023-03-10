В Крыму военные развернули масштабную стройку

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым посетили площадку строительства нового военного госпиталя на 150 койко-мест в Севастополе, где строительные работы развернуты на площади 8,5 Га.

«С нуля будут возведены более 20 зданий и сооружений, в том числе, современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, и т.д. Сегодня военные строители выполняют устройство железобетонного каркаса лечебно-диагностического корпуса. На объекте задействовано до 300 человек и более 30 единиц специальной техники», - прокомментировали в Минобороны.

Также Иванов c Развожаевым посетили площадку, где идет строительство объектов второй очереди Севастопольского кадетского корпуса Следственного комитета РФ им.В.И.Истомина.

«Сегодня специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возводят спортивно-общественный корпус. Здесь разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования. На прилегающей территории беговая дорожка и несколько площадок для физической подготовки», - пояснили в военном ведомстве.

Отметим, что военные строители зашли на площадку в марте 2022 года, и уже в октябре 2022 года сдали «под ключ» учебный и административный корпуса, спальный модуль и столовая, где сейчас живут и проходят обучение воспитанники кадетки. При этом они сохранили исторический облик зданий, располагавшихся здесь до демонтажа.

Продолжаются работы по реконструкции и строительству в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический».

Парк получит целый образовательный кластер на территории в 30 гектаров. В нем по поручению президента России помимо «Детского художественно-эстетического центра» появится «Корсунь» (филиал «Артека»), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.